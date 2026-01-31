Juventus Adam Licina alla Juve | il nuovo Yildiz è bianconero

La Juventus ha ufficializzato l’arrivo di Adam Licina. Il giovane attaccante, descritto come il “nuovo Yildiz” da alcuni esperti, ha firmato con il club torinese. Licina arriva dopo aver attirato l’attenzione di vari osservatori e ora si prepara a mettersi in mostra con la maglia bianconera.

Licina è bianconero Adam Licina è un nuvo giocatore della Juventus. Come annunciato da Di Marzio, il “nuovo Yildiz” adesso è bianconero. Il classe 2007 è considerato uno dei prospetti più puri del calcio teutonico, definito dal portale spagnolo Vavel come “uno dei prospetti più eccitanti in Germania”. “ Colpo in L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

La Juventus sta valutando un possibile acquisto a parametro zero di Licina Juve, considerando le opportunità di rafforzamento.

La Juventus ha ufficialmente preso Licina dal Bayern Monaco.

Romano: Adin Licina sarà un giocatore della Juventus. Operazione chiusa con il BayernFabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha svelato che la Juventus si è assicurata Adin Licina dal Bayern Monaco: Juve su cui dobbiamo dire che arriva un talento ... tuttojuve.com

Juventus, accordo con il Bayern per il giovane talento Adin LicinaUno dei grandi talenti preso in anticipo dalla Juventus è Kenan Yildiz. Il turco è arrivato diversi anni fa proprio dal Bayern Monaco che lo perse a costo zero. In poco tempo, Yildiz si è preso la ... it.blastingnews.com

#JNextGen, in definizione l'arrivo a titolo definitivo di Adam #Licina. Era in scadenza di contratto col #Bayern. x.com