Juventus | senatori bianconeri stupiti dal talento di Licina il nuovo Yildiz
Wojciech Szczesny si è meravigliato del talento di Kenan Yildiz durante l’autunno 2024, quando il portiere della Juventus ha notato le sue qualità sorprendenti. I senatori della squadra sono rimasti colpiti dalla rapidità con cui il giovane attaccante ha mostrato di saper gestire la palla e di avere un grande potenziale. La Juventus ha deciso di promuovere Yildiz subito in prima squadra, puntando su di lui come una delle future promesse del club. Tra i giocatori più anziani, alcuni hanno commentato che il talento di Yildiz ricorda quello di altri grandi attaccanti passati dalla stessa strada.
Licina subito adocchiato dalla prima squadra Nell’Autunno 2024, l’ex portiere bianconero Wojciech Szcz?sny veniva stupito dal talento di Kenan Yildiz. Come ricorda Tuttosport, il polacco disse: « Ho scommesso con qualcuno che Kenan sarà nominato per il Pallone d’Oro entro 5 anni. Ho giocato con molti calciatori, ma non ho mai L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Approfondimenti su juventus senatori
Licina Juventus, i bianconeri pescano il nuovo Yildiz dal Bayern Monaco: è fatta! Tutti i dettagli del colpo per il 2007
La Juventus ha chiuso l’accordo per portare in Italia il giovane talento del Bayern Monaco, Yildiz.
Chi è Licina, il talento del Bayern Monaco acquistato dalla Juve: in Germania sono sicuri: «È Il nuovo Yildiz»
La Juventus ha ufficialmente preso Licina dal Bayern Monaco.
Ultime notizie su juventus senatori
Juventus, Chiesa ha voglia di tornare: ha già chiamato i senatori bianconerifilo che lega Federico Chiesa alla Juventus, in realtà, non si è mai spezzato del tutto. Nonostante l’addio maturato un anno e mezzo fa, il nome dell’esterno classe 1997 continua a tornare ... it.blastingnews.com
Spalletti, Juventus a un passo: il tecnico apre ai bianconeri, incontro nelle prossime ore. La trattativaSpalletti, che diventerebbe allenatore della Juventus dopo l'infrasettimanale contro l'Udinese, è al momento in trattativa con i bianconeri. Le due parti stanno adesso trattando su durata contrattuale ... ilmessaggero.it
Licina show alla Continassa: c'è una cosa che ha lasciato i senatori Juventus a bocca aperta Scopri al primo commento cosa ha combinato - facebook.com facebook