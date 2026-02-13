Juventus | senatori bianconeri stupiti dal talento di Licina il nuovo Yildiz

Wojciech Szczesny si è meravigliato del talento di Kenan Yildiz durante l’autunno 2024, quando il portiere della Juventus ha notato le sue qualità sorprendenti. I senatori della squadra sono rimasti colpiti dalla rapidità con cui il giovane attaccante ha mostrato di saper gestire la palla e di avere un grande potenziale. La Juventus ha deciso di promuovere Yildiz subito in prima squadra, puntando su di lui come una delle future promesse del club. Tra i giocatori più anziani, alcuni hanno commentato che il talento di Yildiz ricorda quello di altri grandi attaccanti passati dalla stessa strada.