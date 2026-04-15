Dopo un periodo difficile, il portiere della Juventus ha ritrovato fiducia e forma grazie all'intervento del nuovo allenatore. La decisione di cambiare guida tecnica ha portato a miglioramenti nelle sue prestazioni, contribuendo a rafforzare la linea difensiva della squadra. La sua presenza in campo è ora più stabile e sicura, segnando un recupero importante nel percorso stagionale del club.

Il ritorno di “DiGre”: come la panchina ha rigenerato il numero uno della Juve. Nel calcio, a volte, un passo indietro è necessario per farne due in avanti. È quello che sembra essere successo a Michele Di Gregorio, protagonista di una vera e propria rinascita nelle L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, la cura Spalletti ha rigenerato anche Di Gregorio

JUVENTUS: SIPARIETTO TRA SPALLETTI E DI GREGORIO #calcio #shorts

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