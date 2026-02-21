Pagelle Juventus-Como | Di Gregorio e Koopmeiners nel baratro Spalletti perde la bussola

La sconfitta della Juventus contro il Como deriva da errori difensivi e scelte tattiche discutibili. Di Gregorio e Koopmeiners si sono trovati in difficoltà, mentre la squadra ha mostrato confusione in campo. Spalletti ha tentato di aggiustare l’assetto, ma senza successo. La partita ha evidenziato le criticità della formazione in questa fase complicata. I giocatori cercano ora di trovare nuove energie per la prossima sfida.

© Stilejuventus.com - Pagelle Juventus-Como: Di Gregorio e Koopmeiners nel baratro, Spalletti perde la bussola

Il naufragio dell'Allianz Stadium lascia dietro di sé macerie tecniche e psicologiche. La Juventus esce dal campo non solo sconfitta nel punteggio, ma ridimensionata nell'identità, tradita dai suoi uomini più rappresentativi e da una gestione tattica che è apparsa, per l'ennesima volta in questo febbraio nero, del tutto inadeguata. Le pagelle della sfida contro il Como riflettono il momento di flessione totale di un gruppo che sembra aver smarrito la via della solidità. Il tracollo dei singoli: Di Gregorio e Koopmeiners sotto accusa. Il simbolo della crisi è senza dubbio Michele Di Gregorio (Voto: 4).