Di Gregorio c’è La crescita di Kelly Locatelli rigenerato
Nel calcio di oggi, le partite si decidono spesso sui dettagli. Di Gregorio si conferma ancora una volta un punto di riferimento tra i pali, mentre Kelly cresce partita dopo partita, dimostrando di avere qualità importanti. Locatelli torna a giocare con una verve diversa, più deciso e rigenerato. La squadra sembra trovare la sua quadra e l’obiettivo si avvicina.
DI GREGORIO 6,5. Valeri, Pellegrino, Oristanio: arriva dove serve quando serve. KALULU 7. Assieme a Conceição annega Valeri e mette in mezzo palloni pericolosi: l’ennesimo vale il raddoppio di McKennie. BREMER 8. Apre il punteggio e chiude la gara con una doppietta. Dietro neutralizza Pellegrino. KELLY 6,5. Ormai è cresciuto in convinzione e, accanto a Bremer, anche in autorevolezza: in un anno ha ribaltato i primi e affrettati giudizi sul suo conto. CAMBIASO 5. Il meno scoppiettante dei suoi, e con l’autogol poteva riaprire una gara chiusa: difficile dire se sia la sfortuna a inseguirlo, o il contrario. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Juve Benfica LIVE 0-0: Di Gregorio salva su Pavlidis! Poi Kelly spazza via
Segui la diretta di Juve-Benfica, valida per la settima giornata di Champions League.
Juve-Benfica: Locatelli sbagliaDi Gregorio salva sul tiro di Sudakov | Diretta 0-0
Nella sfida tra Juventus e Benfica, le due squadre si affrontano con obiettivi diversi: i bianconeri cercano di superare un tabù contro i portoghesi, mentre Spalletti deve trovare la chiave per ottenere un risultato positivo.
Di Gregorio c’è. La crescita di Kelly. Locatelli rigeneratoDI GREGORIO 6,5. Valeri, Pellegrino, Oristanio: arriva dove serve quando serve. KALULU 7. Assieme a Conceição annega Valeri e mette in mezzo palloni pericolosi: l’ennesimo vale il raddoppio di ... msn.com
Di Gregorio, via la croce: cosa c'è dietro sette gol in due partite alla JuveTORINO - Non si può certo gettare la croce su un singolo giocatore quando il problema, se c’è, è globale. E quando prendi sette gol in due partite qualcosa che non va deve esserci per forza e sarebbe ... tuttosport.com
