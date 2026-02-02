Nel calcio di oggi, le partite si decidono spesso sui dettagli. Di Gregorio si conferma ancora una volta un punto di riferimento tra i pali, mentre Kelly cresce partita dopo partita, dimostrando di avere qualità importanti. Locatelli torna a giocare con una verve diversa, più deciso e rigenerato. La squadra sembra trovare la sua quadra e l’obiettivo si avvicina.

DI GREGORIO 6,5. Valeri, Pellegrino, Oristanio: arriva dove serve quando serve. KALULU 7. Assieme a Conceição annega Valeri e mette in mezzo palloni pericolosi: l’ennesimo vale il raddoppio di McKennie. BREMER 8. Apre il punteggio e chiude la gara con una doppietta. Dietro neutralizza Pellegrino. KELLY 6,5. Ormai è cresciuto in convinzione e, accanto a Bremer, anche in autorevolezza: in un anno ha ribaltato i primi e affrettati giudizi sul suo conto. CAMBIASO 5. Il meno scoppiettante dei suoi, e con l’autogol poteva riaprire una gara chiusa: difficile dire se sia la sfortuna a inseguirlo, o il contrario. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Di Gregorio c'è. La crescita di Kelly. Locatelli rigenerato

Segui la diretta di Juve-Benfica, valida per la settima giornata di Champions League.

Nella sfida tra Juventus e Benfica, le due squadre si affrontano con obiettivi diversi: i bianconeri cercano di superare un tabù contro i portoghesi, mentre Spalletti deve trovare la chiave per ottenere un risultato positivo.

