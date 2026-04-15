Juventus la corsa Champions passa dall’identità | più italiani in difesa dubbi su Vlahovic e rimpianto Kolo Muani – PODCAST

In attesa delle prossime partite, la Juventus si concentra sulle scelte di formazione e sulla gestione dell’attacco, mentre si discute della possibilità di rafforzare la linea difensiva con più giocatori italiani. Si continua a valutare il ruolo di alcuni attaccanti e si riflette su eventuali opportunità di mercato, tra cui un attaccante esterno. La rosa è chiamata a ritrovare compattezza e a rispondere alle richieste del tecnico.

di Francesco Spagnolo Juventus, il punto sui bianconeri tra progetto Spalletti, emergenza attacco e una rosa che deve tornare a sentire davvero il peso. Ultime. Nel format “Tribuna Juve” di Juventus News 24, Simone Stenti lancia un messaggio netto: la Juventus può ancora prendersi il terzo posto, ma per farlo deve ritrovare concentrazione, personalità e soprattutto identità. La classifica dice che la lotta Champions è apertissima, con il Milan terzo a 63 punti, la Juve quarta a 60 e il Como subito dietro a 58 dopo 32 giornate. Ogni punto pesa, e a Torino pesa più che altrove. In questo quadro, il rinnovo di Luciano Spalletti fino al 30 giugno 2028 è molto più di una firma: è la certificazione che un progetto esiste e che la società vuole dare continuità a una squadra ancora giovane e imperfetta.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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#Spalletti ha avanzato una richiesta precisa per rinforzare l'attacco della #Juventus in estate: Randal #KoloMuani. L'idea è di affiancarlo a #Vlahovic, sul quale la dirigenza lavora con grandissima dedizione per ottenere la sua conferma. Per finanziare l'acqu facebook

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