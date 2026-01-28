Juventus pressing su Kolo Muani | dopo la Champions può aprirsi lo scenario decisivo
La Juventus ha messo nel mirino Randal Kolo Muani e non si ferma. Dopo la Champions League, i bianconeri potrebbero fare un passo deciso per convincere l’attaccante francese a trasferirsi a Torino. La società lavora già dietro le quinte, preparando la strategia per anticipare la concorrenza e chiudere l’affare.
La Juventus continua a muoversi con decisione sul fronte Randal Kolo Muani e prepara il terreno per un possibile affondo subito dopo l’impegno di Champions League. I contatti tra le parti sono in corso e il dossier resta apertissimo: il club bianconero non ha mai smesso di credere nella possibilità di riportare l’attaccante francese a Torino e attende le prossime ore per capire se si creeranno le condizioni giuste per chiudere. Il tempo, in questa fase, è una variabile decisiva. La Juve osserva, lavora sotto traccia e valuta ogni incastro, consapevole che il passaggio chiave arriverà solo dopo l’impegno europeo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
