Juventus pressing su Kolo Muani | dopo la Champions può aprirsi lo scenario decisivo

La Juventus ha messo nel mirino Randal Kolo Muani e non si ferma. Dopo la Champions League, i bianconeri potrebbero fare un passo deciso per convincere l’attaccante francese a trasferirsi a Torino. La società lavora già dietro le quinte, preparando la strategia per anticipare la concorrenza e chiudere l’affare.

La Juventus continua a muoversi con decisione sul fronte Randal Kolo Muani e prepara il terreno per un possibile affondo subito dopo l’impegno di Champions League. I contatti tra le parti sono in corso e il dossier resta apertissimo: il club bianconero non ha mai smesso di credere nella possibilità di riportare l’attaccante francese a Torino e attende le prossime ore per capire se si creeranno le condizioni giuste per chiudere. Il tempo, in questa fase, è una variabile decisiva. La Juve osserva, lavora sotto traccia e valuta ogni incastro, consapevole che il passaggio chiave arriverà solo dopo l’impegno europeo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

La Juventus si prepara a spingere sull’attaccante Kolo Muani, puntando a rafforzare l’attacco in vista delle prossime sfide.

Secondo Fabrizio Romano, il possibile ritorno di Kolo Muani alla Juventus, dopo l’esperienza al Tottenham, dipende da vari fattori.

Argomenti discussi: Yildiz-Juve, ormai è fatta fino al 2031. L'Inter resta in pressing su Perisic, il Milan non molla l'idea Dragusin; Le notizie di calciomercato del 26 gennaio 2026: Juve su Kolo Muani. Maldini alla Lazio, Roma su Carrasco; Juventus, nuovi contatti per Kolo Muani: c'è la convinzione che il giocatore possa forzare la mano per la cessione; ? Kolo Muani-Juve, proseguono i contatti: c’è una data cerchiata in rosso.

Sky Sport | Juventus, non solo Kolo Muani: pressing per Norton-Cuffy!Norton Cuffy alla Juventus - Nuovo obiettivo per il calciomercato della Juventus oltre a Kolo Muani: affondo col Genoa per Norton-Cuffy! fantamaster.it

Juventus, c'è ancora distanza con il PSG per Kolo Muani: i francesi chiedono 60 milioni con l'obbligo di riscattoLa Juventus è in pressing su Kolo Muani, di nuovo. Come riporta Sportmediaset il Tottenham avrebbe dato l'ok a liberare il giocatore anticipatamente dal prestito, ma ora i ... tuttojuve.com

La @juventusfc ci crede per Kolo Muani: l’ostacolo più grande è il Tottenham. Se dovesse concretizzarsi l’operazione, i bianconeri proporrebbero la formula del prestito secco, come nella scorsa stagione @SkySport x.com

Calciomercato Juve LIVE: novità importanti su Kolo Muani. Spunta l’ipotesi Zirkzee - facebook.com facebook