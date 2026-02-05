La Juventus sta seguendo da vicino Zhegrova, considerando l’idea di portarlo in rosa. La società bianconera sta studiando le mosse migliori per rinforzare la squadra e restare competitiva. Nei prossimi giorni, si attendono novità sui possibili sviluppi della trattativa.

La Juventus prosegue nel delineare il proprio orizzonte sportivo con attenzione alle dinamiche di mercato e alla gestione interna dei talenti. In primo piano emerge Edon Zhegrova, esterno kosovaro la cui tecnica è indiscutibile ma la continuità è stata spesso ostacolata da infortuni muscolari. Il tema centrale è capire se possa trasformarsi da incognita di lusso a risorsa stabile per la squadra, mantenendo un equilibrio tra potenzialità individuali e requisiti fisici. Il talento dell’esterno si traduce in una grande capacità di saltare l’uomo e in un estro nell’uno contro uno, elementi che favoriscono la creazione di superiorità numerica per la squadra. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Juventus, Zhegrova resta nel mirino: la strategia di mercato





