L’attaccante della Juventus ha subito un nuovo infortunio, che ha portato alla fine della sua stagione. Dopo il suo recente rientro in campo, è stato costretto a fermarsi di nuovo a causa di un problema fisico. La squadra ha comunicato ufficialmente l’intervento medico e la conseguente diagnosi. La situazione si aggiunge alle difficoltà che stanno interessando la rosa in questo periodo.

Non c’è pace per l’attaccante polacco, nuovamente ai box dopo il rientro delle scorse settimane Nuova tegola per la Juventus e Arkadiusz Milik. Il centravanti polacco si ferma nuovamente: per lui lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Nuovo stop per Milik (Ansa) – Calciomercato.it Milik ne avrà per circa cinque settimane e difficilmente riuscirà a rientrare prima della fine del campionato. L’ex Napoli e Marsiglia era rientrato soltanto a fine marzo dopo un lunghissimo infortunio, subentrando nel finale di partita della sfida dell’Allianz Stadium contro il Sassuolo.? #Juventus – Nuovo stop per Arkadiusz #Milik: lesione al bicipite femorale della coscia per l’attaccante polacco, che ne avrà per circa 5 settimane.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juventus, continua l’incubo per Milik: nuovo infortunio e stagione finita

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