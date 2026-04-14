In una dichiarazione recente, un rappresentante del club ha spiegato che con l'allenatore si punta a un progetto a lungo termine, mentre sul mercato si prevede un approccio ambizioso. La squadra si prepara a pianificare le prossime stagioni con un occhio alla stabilità e alla crescita. La società sembra voler consolidare il suo percorso attraverso scelte strategiche, mantenendo un focus sulla continuità e sugli obiettivi futuri.

Torino, 14 aprile 2026 – La Juventus guarda al futuro e prova a farlo con gli occhi della continuità. E’ questa la strada scelta dopo un periodo di troppi cambiamenti per provare a rientrare nella lotta ai trofei già dal prossimo anno e il primo passo, decisamente importante, è stato certificare il rinnovo di Luciano Spalletti fino al 2028. Dopo anni di continue rivoluzioni e cambi dirigenziali, progetti nati e abortiti, la società ha deciso che per intraprendere un percorso di crescita costante era necessario fornire stabilità. Così, il progetto di Damien Comolli proseguirà, con Modesto, Ottolini e Chiellini, mentre in panchina si va avanti con Spalletti, per ricalcare le orme dell’Inter che è diventata la migliore in Italia sfruttando il lungo ciclo di Simone Inzaghi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juve, parla Comolli: “Con Spalletti pensiamo a lungo termine. Mercato? Sarà ambizioso”

Leggi anche: Comolli promette: «Sarà un mercato ambizioso a prescindere dalla Champions. Sui rinnovi di Spalletti e Vlahovic vi dico questo»

Comolli: «Mercato ambizioso a prescindere dalla Champions. Rinnovo di Spalletti cruciale, su quello di Vlahovic…»di Redazione JuventusNews24Comolli: «Mercato ambizioso a prescindere dalla Champions.