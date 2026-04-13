Comolli promette | Sarà un mercato ambizioso a prescindere dalla Champions Sui rinnovi di Spalletti e Vlahovic vi dico questo

L'amministratore delegato della Juventus ha dichiarato che il mercato sarà caratterizzato da ambizioni, indipendentemente dalla partecipazione alla Champions League. Ha inoltre fornito aggiornamenti sui rinnovi di contratto dell’allenatore e di un attaccante, specificando alcuni dettagli in merito alle trattative in corso. Queste parole sono state pronunciate durante un intervento pubblico dedicato al futuro della rosa e alle strategie di mercato della società.

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