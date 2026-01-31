Licina Juventus i bianconeri pescano il nuovo Yildiz dal Bayern Monaco | è fatta! Tutti i dettagli del colpo per il 2007
La Juventus ha chiuso l’accordo per portare in Italia il giovane talento del Bayern Monaco, Yildiz. I bianconeri hanno superato la concorrenza e ora il trasferimento per il 2007 sembra cosa fatta. La società si muove con decisione e punta a rafforzare il settore giovanile, guardando anche al futuro.
Marianucci Torino: ufficiale l’arrivo del difensore in granata. Il comunicato e tutti i dettagli dell’operazione Romagnoli Lazio, c’è la decisione definitiva sul futuro del difensore: decisivo l’intervento di Sarri! Atletico Madrid, blitz per Marcos Leonardo: trattativa avanzata per il prestito dall’Al Hilal! Conferenza stampa Cuesta pre Parma Juve: «Spalletti sta facendo crescere la squadra. Io nuovi giocheranno, ecco cosa voglio dirvi su Nicolussi Caviglia» Marianucci Torino: ufficiale l’arrivo del difensore in granata. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Approfondimenti su Juventus Bayern
Licina Juve, ci siamo: tutto fatto per l’arrivo del giovane trequartista in bianconero. Gli aggiornamenti e tutti i dettagli per il colpo dal Bayern Monaco
La Juventus ha chiuso l’accordo con il Bayern Monaco per il trasferimento di Licina.
Chi è Licina, il talento del Bayern Monaco acquistato dalla Juve: in Germania sono sicuri: «È Il nuovo Yildiz»
La Juventus ha ufficialmente preso Licina dal Bayern Monaco.
Ultime notizie su Juventus Bayern
Juventus, accordo con il Bayern per il giovane talento Adin LicinaUno dei grandi talenti preso in anticipo dalla Juventus è Kenan Yildiz. Il turco è arrivato diversi anni fa proprio dal Bayern Monaco che lo perse a costo zero. In poco tempo, Yildiz si è preso la ... it.blastingnews.com
Juve, colpo Licina dal Bayern: talento 2007 per la Next GenJuventus pesca ancora dal Bayern Monaco: preso Adin Licina, talento classe 2007. Firma fino al 2029, partirà dalla Next Gen. europacalcio.it
Colpo in prospettiva della #Juventus: in arrivo Adin #Licina, trequartista classe '07 del #BayernMonaco. I l club tedesco avrà una percentuale su futura rivendita e il diritto di pareggiare le offerte. La #Juve ha colto una grande opportunità di mercato perché il facebook
Colpo in prospettiva per la #Juventus: è fatta per Adin #Licina, fantasista classe 2007 che arriva dal Bayern Monaco x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.