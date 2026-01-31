Licina Juventus i bianconeri pescano il nuovo Yildiz dal Bayern Monaco | è fatta! Tutti i dettagli del colpo per il 2007

Da calcionews24.com 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus ha chiuso l’accordo per portare in Italia il giovane talento del Bayern Monaco, Yildiz. I bianconeri hanno superato la concorrenza e ora il trasferimento per il 2007 sembra cosa fatta. La società si muove con decisione e punta a rafforzare il settore giovanile, guardando anche al futuro.

Marianucci Torino: ufficiale l’arrivo del difensore in granata. Il comunicato e tutti i dettagli dell’operazione Romagnoli Lazio, c’è la decisione definitiva sul futuro del difensore: decisivo l’intervento di Sarri! Atletico Madrid, blitz per Marcos Leonardo: trattativa avanzata per il prestito dall’Al Hilal! Conferenza stampa Cuesta pre Parma Juve: «Spalletti sta facendo crescere la squadra. Io nuovi giocheranno, ecco cosa voglio dirvi su Nicolussi Caviglia» Marianucci Torino: ufficiale l’arrivo del difensore in granata. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

licina juventus i bianconeri pescano il nuovo yildiz dal bayern monaco 232 fatta tutti i dettagli del colpo per il 2007

© Calcionews24.com - Licina Juventus, i bianconeri pescano il nuovo Yildiz dal Bayern Monaco: è fatta! Tutti i dettagli del colpo per il 2007

Approfondimenti su Juventus Bayern

Licina Juve, ci siamo: tutto fatto per l’arrivo del giovane trequartista in bianconero. Gli aggiornamenti e tutti i dettagli per il colpo dal Bayern Monaco

La Juventus ha chiuso l’accordo con il Bayern Monaco per il trasferimento di Licina.

Chi è Licina, il talento del Bayern Monaco acquistato dalla Juve: in Germania sono sicuri: «È Il nuovo Yildiz»

La Juventus ha ufficialmente preso Licina dal Bayern Monaco.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Juventus Bayern

licina juventus i bianconeriJuventus, accordo con il Bayern per il giovane talento Adin LicinaUno dei grandi talenti preso in anticipo dalla Juventus è Kenan Yildiz. Il turco è arrivato diversi anni fa proprio dal Bayern Monaco che lo perse a costo zero. In poco tempo, Yildiz si è preso la ... it.blastingnews.com

licina juventus i bianconeriJuve, colpo Licina dal Bayern: talento 2007 per la Next GenJuventus pesca ancora dal Bayern Monaco: preso Adin Licina, talento classe 2007. Firma fino al 2029, partirà dalla Next Gen. europacalcio.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.