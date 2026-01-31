Licina Juventus i bianconeri pescano il nuovo Yildiz dal Bayern Monaco | è fatta! Tutti i dettagli del colpo per il 2007

La Juventus ha chiuso l’accordo per portare in Italia il giovane talento del Bayern Monaco, Yildiz. I bianconeri hanno superato la concorrenza e ora il trasferimento per il 2007 sembra cosa fatta. La società si muove con decisione e punta a rafforzare il settore giovanile, guardando anche al futuro.

