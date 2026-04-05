Chuki Juventus conferme sulle voci di un possibile colpo a zero | i bianconeri vogliono provarci così La strategia

Le voci di un possibile arrivo a parametro zero di un giovane talento sono diventate di dominio pubblico, con il club che sembra intenzionato a tentare l’acquisto. La strategia prevede di concentrarsi su un giocatore in scadenza di contratto, nonostante la forte concorrenza presente sul mercato. Le trattative sono in corso e il club sta valutando le mosse più opportune per assicurarsi il giocatore senza sostenere costi di trasferimento.

di Luca Fioretti Chuki Juventus: i fari del club sul giovane talento in scadenza, la forte concorrenza e le mosse per assicurarsi il cartellino a parametro zero. Il mercato continua a regalare grandissime sorprese in vista della prossima stagione. La Juventus sta seguendo da molto vicino le prestazioni di Chuki, in forza al Valladolid nella seconda divisione spagnola. I colleghi della nota redazione di Sport Mediaset raccontano di come alcuni attenti scout bianconeri si siano recati personalmente in terra iberica nelle scorse settimane per osservare il ragazzo sul campo. Il classe 2004 ha impressionato positivamente gli addetti ai lavori, mostrando enormi qualità e una spiccata propensione offensiva che potrebbe fare decisamente comodo per rinforzare il reparto in futuro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Chuki Juventus, conferme sulle voci di un possibile colpo a zero: i bianconeri vogliono provarci così. La strategia Leggi anche: Calciomercato Juventus: pazza idea Rudiger per la difesa. Fattore Spalletti decisivo, così i bianconeri possono riportarlo in Serie A. Le cifre e i dettagli del possibile colpo Calciomercato Juve LIVE: i bianconeri vogliono provarci per Rudiger, torna di moda Reteguidi Redazione JuventusNews24 Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il... Temi più discussi: Juve, osservatori a Valladolid per Chuki: è duello di mercato con il Como; TJ - Chuki, la Juventus fa sul serio; MERCATO - La Juventus fiuta il colpo a zero dalla Spagna, nel mirino Chuki del Valladolid; Juventus Women cosa filtra sul riscatto di Capeta | la situazione. TJ - Chuki, la Juventus fa sul serioChuki del Real Valladolid Pronto per la Serie A, la Juve fa sul serio. Il mercato estivo 2026 sta iniziando a delineare le prime grandi opportunità e uno dei nomi più caldi in ... tuttojuve.com Calciomercato Juventus, nel mirino Chuki del Valladolid: tutti i dettagliIl calciomercato Juventus guarda al futuro e mette nel mirino uno dei talenti più cristallini del panorama spagnolo. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte ... news-sports.it «Chuki è giovane, ha qualità, visione di gioco e ancora ampi margini di miglioramento. » Queste le parole di Fabregas, che riassumono bene l’interesse che sta montando attorno al trequartista classe 2004 del Valladolid. La Juventus, sempre attenta alle nuov facebook La #Juventus si starebbe interessando al centrocampista spagnolo del #RealValladolid #Chuki, il cui contratto andrà in scadenza a Giugno. È un trequartista tecnico e agile che sa muoversi bene tra le linee e nell'1 contro 1. Ha un buon potenziale ma deve tro x.com