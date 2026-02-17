Lang punisce Spalletti e la Juventus | serata incredibile in Champions League

Lang ha deciso di punire Spalletti e la Juventus dopo la sconfitta contro il Galatasaray, che si è conclusa con un risultato pesante di 5-2. La partita si è giocata a Istanbul, dove i turchi hanno dominato la seconda frazione e hanno segnato tre gol in rapida successione. La Juventus ha subito un crollo improvviso e ha lasciato spazio alle ripartenze degli avversari.

Risultato pesantemente negativo per la Juventus in casa del Galatasaray. La squadra di Spalletti ha subito una netta sconfitta per 5-2, con un netto tracollo nel secondo tempo. Decisiva è stata la doppietta di un ex Napoli, ma non di Victor Osimhen: si tratta di Noa Lang, che ha siglato le sue prime due reti in maglia Galatasaray nella gara più importante. Super Lang: doppietta e Juventus travolta. La partita è stata subito in salita per la Juventus a causa del gol di Sara al minuto 15 dopo un ingueno pallone perso da parte di Yildiz. Nella prima frazione i ragazzi di Spalletti reagiscono però con grande carattere e ribaltano il risultato con la doppietta di Koopmeiners. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Lang punisce Spalletti e la Juventus: serata incredibile in Champions League Juventus, Spalletti sul Galatasaray e la Champions LeagueLuciano Spalletti apre la conferenza stampa parlando della prossima trasferta in Turchia contro il Galatasaray. Leggi anche: Champions League, prima vittoria per la Juventus di Spalletti MONACO-JUVE, Spalletti e Koopmeiners in Conferenza Stampa | Champions League Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Luciano Spalletti e i provvedimenti nei suoi confronti da parte del Giudice Sportivo. Ecco cosa è stato deciso dopo Inter JuveLuciano Spalletti e i provvedimenti nei suoi confronti da parte del Giudice Sportivo. Ecco cosa è stato deciso dopo Inter Juve La Juventus esce dalla infuocata sfida contro l’Inter con un bollettino d ... juventusnews24.com Inter-Juventus, la rissa: il labiale di Spalletti e cosa hanno urlato a La Penna Comolli e ChielliniInter-Juventus non è ancora finita: dagli episodi del campo alle turbolenze del dopo gara, fino al nuovo labiale di Spalletti nei confronti di Riccardo Ferri. sport.virgilio.it Juventus, infortunio per Bremer in Champions League: adesso rischia anche il big match con la Roma facebook 1’ | | Inizia la sfida d’andata dei playoff di Champions League in trasferta in Turchia Forza ragazzi! #GalatasarayJuve [0-0] #UCL x.com