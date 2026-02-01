Juventus Spalletti sul Galatasaray e la Champions League

Luciano Spalletti apre la conferenza stampa parlando della prossima trasferta in Turchia contro il Galatasaray. L’allenatore toscano si concentra sulla sfida in Champions League, spiegando che la squadra si prepara con attenzione e determinazione. Spalletti non nasconde le difficoltà, ma sottolinea che i suoi lavorano duro per portare punti a casa. La Juventus, quindi, si prepara a giocare una partita importante contro una rivale forte e motivata.

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa della campagna europea, del Galatasaray e della trasferta in turchia. “Un luogo bello, laggiù sono innamorati del calcio. Si entra in un vortice e dovremo attraversarlo. L’ambiente amplifica tutto e il pallone rischia di passare in secondo piano rispetto alla partita e ai L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

