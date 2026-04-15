Juventus ansia Yildiz | il ginocchio tradisce il 10 prima del Bologna

Dopo aver lasciato il campo nel corso del secondo tempo di Atalanta-Juventus, il giovane attaccante turco ha mostrato dei problemi al ginocchio. La società non ha ancora confermato se Yildiz sarà disponibile per la partita contro il Bologna, in programma domenica 19 aprile alle 20:45. La sua condizione resta sotto osservazione e si attendono aggiornamenti ufficiali.

Dopo il cambio nel secondo tempo di Atalanta-Juventus, Kenan Yildiz è adesso in dubbio per la partita in casa contro il Bologna, in programma per domenica 19 aprile alle 20:45. Per lui lavoro personalizzato, svolto già nella giornata di ieri e previsto fino a venerdì, quando la squadra tornerà ad allenarsi in campo dopo il giorno di riposo concesso da Spalletti. Le condizioni. Il numero 10 convive da tempo con un problema al ginocchio sinistro che lo costringe a giocare con una fascia e a stringere i denti nel tentativo di sopperire il dolore che gli provoca. Si tratta di una tendinopatia rotulea, infiammazione del tendine che collega la rotula alla tibia e dovuta spesso a un sovraccarico.🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, ansia Yildiz: il ginocchio tradisce il 10 prima del Bologna Notizie correlate Yildiz Juve: ansia in casa bianconera per le condizioni del 10, andrà gestito così verso il Bologna. Il piano per la settimanadi Luca FiorettiYildiz Juve, il giocatore preoccupa l’ambiente dopo il fastidio accusato a Bergamo e si prepara tra terapie e sedute per domenica Le... Leggi anche: Yildiz a parte nell’allenamento odierno alla Continassa: le condizioni del numero 10 della Juventus e cosa succede in vista del Bologna Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Juve, ansia Yildiz: ginocchio infiammato e lavoro a parte alla Continassa; Juventus, Kenan Yildiz lavora a parte: le ultime in vista del Bologna; FLASH| La gestione di Kenan Yildiz per Juve-Bologna: cosa filtra dalla Continassa; La Juve cresce, a Spalletti non basta: Nel primo tempo non ci è riuscito niente. Poi assolve Yildiz e Conceiçao. Infortunio Yildiz, suona l’allarme per Juventus-Bologna: le ultimissimeTiene banco il leggero infortunio di Yildiz in casa Juventus. L'attaccante turco, come sottolineato da Spalletti al termine della ... fantamaster.it Juventus, allarme Yildiz e stagione compromessa per un difensoreKenan Yildiz non si è allenato con la squadra: le condizioni del numero dieci della Juve in vista del prossimo match col Bologna ... calciomercato.it La Juventus si tutela con Kim se parte Bremer: l’ex difensore del Napoli campione d’Italia nel 2023 sarebbe l’uomo giusto per sostituire il brasiliano C’è anche Kim tra i nomi del “mercato ambizioso della Juventus” pensato dall’ad Damien Comolli. In - facebook.com facebook Siete proprio gli scemi del villaggio @juventusfc #Juventus #Milik x.com