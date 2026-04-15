La Juventus sta lavorando a un piano per recuperare Yildiz, mentre Vlahovic è stato escluso dalla partita contro Bologna. Nel frattempo, il tecnico delle squadre avversarie si trova a dover affrontare problemi di infermeria, con un'infiammazione al ginocchio sinistro che coinvolge un calciatore turco e che desta preoccupazione. La situazione si evolve tra programmi di recupero e assenze forzate per le prossime gare di campionato.

I "problemetti", per dirla con Spalletti, continuano a condizionare la settimana della Juve in avvicinamento alla partita contro il Bologna. L'allenatore bianconero ha perso Milik e Cabal e, già dopo la vittoria di Bergamo, aveva evidenziato qualche acciacco dei suoi, che si sta verificando pure negli ultimi allenamenti. Nessun allarme, ma oggi Thuram, Kelly e Yildiz hanno lavorato a parte per gestione dei carichi. Il centrocampista francese convive da circa un mese con i postumi di un colpo alla caviglia, mentre il difensore inglese accusa problemi causati da una "botticina" (sempre citando Spalletti), che lo costringe a indossare pure una vistosa fasciatura sotto al ginocchio sinistro.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, un piano per recuperare Yildiz. Niente Bologna per Vlahovic

Notizie correlate

Infortunio Yildiz, si procede con cautela: il piano di mister Spalletti per averlo al meglio in Juve Bolognadi Angelo CiarlettaInfortunio Yildiz, si procede con cautela: il piano di Luciano Spalletti per averlo nelle migliori condizioni possibili in Juve...

Yildiz Juve, come sta il turco? L’infiammazione al ginocchio andrà monitorata e gestita: il piano verso il Bolognadi Luca FiorettiYildiz Juve: il fantasista turco preoccupa per l’infiammazione al ginocchio sinistro da gestire tra campo e varie terapie.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: La Juve cresce, a Spalletti non basta: Nel primo tempo non ci è riuscito niente. Poi assolve Yildiz e Conceiçao; Thuram rinato con Lautaro! L'ammissione dopo Inter-Roma: Mi è mancato, ho un legame speciale con lui; Juve, Openda via in estate: il piano per la cessione; Locatelli rinnova con la Juve: accordo fino al 2030. Yildiz preoccupa, Bologna a rischio.

Pagina 3 | Yildiz in riserva, niente campo: il piano di Spalletti e dello staff medico JuveDopo 11 gare consecutive da titolare, il talento turco ha visto riaffiorare i soliti dolori per la tendinopatia rotulea del ginocchio sinistro ... tuttosport.com

Yildiz in riserva, niente campo: il piano di Spalletti e dello staff medico JuvePazienza e rigore: alleate preziose per chi si ritrova, puntualmente, a fare i conti con noie irrisolvibili. Non nell’immediato, almeno. Ne sa qualcosa Kenan Yildiz, ormai abituato ai capricci di un g ... msn.com

Niente sdoppiamento delle sedi tra Bologna e la Capitale, respinti gli emendamenti dell'opposizione facebook