Infortunio Yildiz si procede con cautela | il piano di mister Spalletti per averlo al meglio in Juve Bologna

In seguito all'infortunio che ha coinvolto Yildiz, lo staff medico e il tecnico stanno adottando un approccio prudente per valutare i tempi di recupero e pianificare le prossime fasi di riabilitazione. La squadra sta monitorando attentamente le condizioni dell’atleta, mentre il mister ha messo in atto un programma specifico per ottimizzare il suo rientro in campo. La prossima partita contro la squadra avversaria rappresenta un obiettivo a medio termine.

di Angelo Ciarletta Infortunio Yildiz, si procede con cautela: il piano di Luciano Spalletti per averlo nelle migliori condizioni possibili in Juve Bologna. La Juve monitora con attenzione le condizioni di Kenan Yildiz. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il calciatore è costretto a convivere con una tendinopatia rotulea al ginocchio sinistro, un’infiammazione subdola che richiede cautela. Nonostante il dolore, il giovane ha collezionato 933 minuti nelle ultime undici uscite, dimostrando una maturità non comune. CONTINASSA JUVE LIVE Luciano Spalletti ha optato per la prudenza, sostituendolo nella sfida contro l’Atalanta per evitare rischi inutili.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Yildiz, si procede con cautela: il piano di mister Spalletti per averlo al meglio in Juve Bologna Mercato Juve, Spalletti chiaro con la dirigenza: ok il rinnovo, ma si aspetta questi colpi in estate. Il piano del misterdi Redazione JuventusNews24Mercato Juve: la dirigenza e il mister hanno pianificato il futuro durante la recente cena per il rinnovo puntando a... Juve, Yildiz convocato per l’Atalanta: il piano di SpallettiLa Juventus vola a Bergamo con una freccia in più nella faretra, seppur con minutaggio limitato.