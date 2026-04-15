Juve scacco alla Roma | l’ombra di Spalletti su Keinan Davis

La Juventus ha ottenuto una vittoria importante contro la Roma, evidenziando una strategia attenta e precisa. Durante la partita, Keinan Davis è stato coinvolto in situazioni che hanno messo in risalto alcune criticità della squadra avversaria, influenzando il corso del match. La squadra bianconera ha mostrato una certa freddezza nel gestire le fasi cruciali, approfittando delle occasioni che si sono presentate nel corso dei novanta minuti.

C’è un’eleganza sottile nel modo in cui la Juventus osserva il caos altrui, attendendo il momento esatto in cui la necessità diventa vulnerabilità. Mentre a Trigoria si consuma un rito di smantellamento dai tratti drammatici, a Torino la ricostruzione dell’identità procede per sottrazione e innesti mirati. L’interesse per Keinan Davis non è un semplice disturbo di mercato ai danni della Roma, ma la testimonianza di una volontà ferrea: riportare a Torino una fisicità dominante che manchi dai tempi dei grandi arieti bianconeri. La valutazione di 30 milioni fatta dall’Udinese rappresenta lo scoglio su cui si misurerà l’ambizione di una Juventus che non vuole più recitare il ruolo di spettatrice nel gran ballo della Serie A.🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juve, scacco alla Roma: l’ombra di Spalletti su Keinan Davis Notizie correlate Udinese, tegola Keinan Davis: lesione e stop di un meseL’Udinese perde un pezzo del proprio scacchiere offensivo: Keinan Davis ha riportato una lesione all’adduttore sinistro. Udinese, lesione all’adduttore sinistro per Keinan Davis: 4 settimane di stopL’Udinese ha annunciato un nuovo colpo duro in vista del rush finale di stagione: Keinan Davis, attaccante inglese in doppia cifra per presenze e gol... Tutti gli aggiornamenti Udinese, Davis ko: l'esito degli esami, cosa si è fatto e quando tornaL'Udinese perde ancora Keinan Davis. L'attaccante inglese classe 1998, in questa stagione a tratti incontenibile quando non infortunato, ha dovuto alzare bandiera bianca nel finale della vittoria per ... calciomercato.com FLASH | Udinese, infortunio Davis: l’esito degli esami e i tempi di recuperoInfortunio Davis – Dopo alcuni giorni d’attesa, è arrivato l’esito degli esami strumentali ai quali si è sottoposto Keinan Davis dopo l’infortunio accusato in Milan-Udinese della 32^ giornata. Questo ... fantamaster.it