Udinese tegola Keinan Davis | lesione e stop di un mese

L’Udinese si ritrova senza Keinan Davis per almeno un mese. L’attaccante inglese si è infortunato all’adduttore sinistro durante l’allenamento e dovrà fermarsi. La squadra dovrà trovare subito alternative in attacco per non perdere terreno in campionato.

L’Udinese perde un pezzo del proprio scacchiere offensivo: Keinan Davis ha riportato una lesione all’adduttore sinistro. Il verdetto è arrivato dopo gli accertamenti strumentali condotti dallo staff medico friulano, che hanno confermato l’entità del danno muscolare subito dalla punta. Il calciatore ha già intrapreso l’iter riabilitativo. Secondo il bollettino ufficiale diramato dalla società, la prognosi prevede un rientro a disposizione nel giro di 4 settimane. Un’assenza che costringe la guida tecnica a ridisegnare l’attacco per il prossimo ciclo di gare. L’obiettivo dello staff è riavere l’inglese a pieno regime per l’inizio di marzo, monitorando la risposta dell’arto alle terapie nelle fasi intermedie del recupero. 🔗 Leggi su Como1907news.com

