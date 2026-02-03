L’Udinese perde Keinan Davis. L’attaccante inglese si è infortunato all’adduttore sinistro e dovrà stare fermo circa quattro settimane. La squadra dovrà fare a meno di lui per il rush finale di stagione.

L’Udinese ha annunciato un nuovo colpo duro in vista del rush finale di stagione: Keinan Davis, attaccante inglese in doppia cifra per presenze e gol in questa stagione, dovrà fare i conti con un stop di circa quattro settimane a causa di una lesione all’adduttore della coscia sinistra. L’infortunio è avvenuto durante la partita contro la Roma, conclusa con il successo per 1-0 per i bianconeri, ma ha costretto l’attaccante a uscire in lacrime dal campo. I successivi esami medici hanno confermato la diagnosi: un trauma muscolare all’adduttore sinistro, una zona delicata che, se non trattata con attenzione, può portare a ricadute serie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Udinese, lesione all’adduttore sinistro per Keinan Davis: 4 settimane di stop

L’attaccante dell’Udinese Davis si è infortunato durante la partita contro la Roma.

L’Udinese si ritrova senza Keinan Davis per almeno un mese.

