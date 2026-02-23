Juve peggio di Motta | i numeri che inchiodano Spalletti

La cattiva prestazione della Juventus deriva da una serie di errori in difesa e da un attacco poco produttivo. La squadra ha subito molte più reti rispetto alle partite precedenti, peggiorando le statistiche rispetto a Motta. I dati mostrano una fase offensiva inefficace e una difesa vulnerabile, che si riflettono in risultati deludenti. Questi numeri confermano le difficoltà attuali della formazione e la necessità di intervenire subito.

Febbraio scorre scuro e la fotografia è impietosa: la Juventus si guarda allo specchio e vede crepe. E i numeri non fanno il gioco di Luciano Spalletti Luciano Spalletti non ama i numeri. Lo ha detto, lo fa capire. Ma oggi quei dati battono il tempo, uno dopo l'altro. La Juventus vive un rendimento altalenante. Il primo obiettivo è già saltato: la Coppa Italia. Gli altri due ondeggiano: il quarto posto in Serie A, staccato di quattro punti, e la Champions League, dove il cammino appare quasi compromesso. L'immagine è chiara, anche senza metafore: la squadra inciampa, fatica, si scopre fragile.

Juve, i numeri di Spalletti: peggio di Thiago Motta, il record negativo degli ultimi 15 anniGli ultimi risultati della Juventus mostrano una flessione più marcata rispetto alle stagioni precedenti, a causa di una serie di sconfitte consecutive.

Juve, crollo preoccupante: Spalletti peggio di Thiago Motta, le cifre della crisiLa Juventus registra un crollo preoccupante, attribuito alle scelte di formazione di Spalletti, che hanno portato a una serie di risultati deludenti.

