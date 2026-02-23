Juve i numeri di Spalletti | peggio di Thiago Motta il record negativo degli ultimi 15 anni

Gli ultimi risultati della Juventus mostrano una flessione più marcata rispetto alle stagioni precedenti, a causa di una serie di sconfitte consecutive. Spalletti evidenzia come la squadra abbia perso più punti rispetto a Thiago Motta nello stesso periodo, segnando un record negativo che non si verificava da oltre dieci anni. La crisi si accentua con le difficoltà offensive e le troppe distrazioni in campo. La formazione bianconera cerca ancora soluzioni per invertire la tendenza negativa.

La stagione 2025-26 si presenta come una delle più difficili nella storia recente della Juventus, segnando un calo drastico nelle performance sportive e nei risultati ottenuti sul campo. La distanza tra le ambizioni iniziali della società e la realtà di risultati e classifiche sta creando una sfida senza precedenti, che rischia di compromettere il futuro del club a livello sia economico che sportivo. Dal suo insediamento a fine ottobre, l’allenatore Attilio Spalletti si trova ad affrontare un contesto particolarmente difficile. Le ultime cinque partite hanno visto un solo pareggio e quattro sconfitte, con una media di **tre reti subite** ad ogni incontro. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Juve, i numeri horror di Spalletti: meno punti persino di Thiago Motta! Mai così male negli ultimi 15 anni: il datoLa Juventus ha ottenuto il minor punteggio in 15 anni, a causa di una serie di sconfitte consecutive.

Juve sull’orlo del baratro, mai così male negli ultimi 15 anni: Spalletti è più indietro di MottaLe difficoltà della Juventus sono evidenti, poiché le ultime prestazioni mostrano una crisi che non si vedeva da oltre un decennio.

JUVE SUPER CRISI Juve, ora è crisi vera: peggior campionato degli ultimi 15 anni. E i numeri non lasciano scampoDopo 26 giornate i bianconeri hanno 46 punti. Per capirci: è dalla stagione 2010/11 (Delneri) che la Juve non era così bassa nello stesso punto del campionato: 41 allora, 46 oggi. In pratica, il ... statoquotidiano.it

Mercato Juventus, Di Gregorio non convince a pieno: tutte le alternativeL'estremo difensore bianconero non sta convincendo e, in estate, potrebbe anche fare le valigie. Tanti nomi per sostituirlo. msn.com

È la Juve peggiore degli ultimi 15 anni Thiago Motta aveva più punti - facebook.com facebook