La squadra sta ultimando un accordo contrattuale importante, con un rinnovo fino al 2030. L'annuncio ufficiale sarà comunicato a breve. Sul fronte mercato, sono in corso trattative e operazioni che riguardano il rafforzamento della rosa per la prossima stagione. La società ha confermato l’intenzione di mantenere un assetto stabile e di puntare sulle proprie risorse interne. La notizia delle firme si aggiunge alle strategie in corso sul mercato.

Juve sempre molto attiva sul mercato in vista della prossima stagione: operazione conclusa e comunicato in arrivo. Dopo la vittoria sul campo dell’Atalanta di Palladino, in casa Juventus continua la marcia di avvicinamento al complicato impegno casalingo contro il Bologna, valido per la 33esima giornata di Serie A e in programma domenica sera alle ore 20,45. Locatelli (AnsaFoto) – Calciomercato.it I bianconeri sono carichi e vogliono portare a casa quello che sarebbe un successo quasi decisivo per la volata Champions League, ma intanto arrivano buone notizie anche dal fronte calciomercato: Manuel Locatelli, infatti, nelle prossime ore rinnoverà con la Juve e firmerà un contratto fino al 30 giugno 2030, con il possibile inserimento di una clausola per estendere l’accordo per un’altra stagione.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, è fatta: firma fino al 2030 e annuncio ufficiale in arrivo

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