Juve è fatta | firma fino al 2030 per oltre 4 milioni a stagione

La firma di un nuovo contratto fino al 2030 per oltre 4 milioni a stagione ha portato grande entusiasmo in casa Juventus. La causa è l’accordo raggiunto tra il club e il calciatore, che rafforza la sua presenza nel progetto a lungo termine. La trattativa si è conclusa dopo settimane di negoziazioni e ora il giocatore si prepara a indossare ancora a lungo la maglia bianconera. La notizia dà nuova linfa alle speranze dei tifosi.

Buonissime notizie in casa Juventus per quel che riguarda il calciomercato: l'operazione è ormai ai dettagli. A poche ore dalla sfida contro il Galatasaray, valida per il ritorno degli spareggi di Champions League, ci sono buonissime notizie per la Juventus per quel che concerne il calciomercato. Weston McKennie, senza ombra di dubbio tra i protagonisti assoluti fin qui, indosserà infatti la casacca bianconera ancora per diverse stagioni. Il centrocampista statunitense classe '98, che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2026, è ormai vicinissimo al rinnovo con la Vecchia Signora: l'entourage del calciatore e la dirigenza di corso Galileo Ferraris avrebbero raggiunto l'accordo definitivo per prolungare fino al 2030 con lo stipendio che passerà dagli attuali 2,5 milioni di euro netti all'anno a oltre 4 milioni a stagione, bonus inclusi.