L’allenatore del Bologna ha annunciato i giocatori convocati per la partita contro l’Aston Villa. Tra i nomi inclusi, c’è un giocatore che rientra in rosa dopo un periodo di assenza. Invece, due attaccanti sono stati esclusi dalla lista, senza altri dettagli sui motivi. La sfida si svolgerà in un contesto internazionale e la composizione della squadra sarà fondamentale per la strategia adottata.

Licina talento e hype, game over Koopmeiners e rinascita Di Gregorio – Si o no – PODCAST di Chiara Aleati e Marco Baridon Juventus Next Gen, Brambilla dopo la vittoria contro il Guidonia: «Nei primi venti minuti troppo leggeri di testa, poi meglio. Si poteva chiudere prima il match. Su Licina.» Juventus Women, Lenzini in evidenza con l’Italia: la bianconera ha trovato il gol contro la Serbia. I dettagli Juventus Women, ritorno di Girelli? La clausola che può cambiare tutto Juventus Under 15, vittoria larga e meritata ma Nobile preoccupa: le impressioni post Pisa. L’approfondimento sui classe 2011 Risultati e classifica Under 17 A e B 20252026: 4 gol in trasferta, bianconeri ormai irraggiungibili.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Bologna, i convocati di Italiano per l’Aston Villa: un rientro e due assenze in attacco

Notizie correlate

Convocati Bologna per l’Aston Villa, l’elenco completo di Italiano: c’è la decisione su Odgaard!Bayern Monaco, Kim può tornare in Serie A? Il difensore risponde: «Concentrato sul presente, per il futuro dico questo» Giannini allarmato dalla...

Convocati Bologna per l’Aston Villa, c’è un ritorno importante per Italiano: la lista completaLewandowski Milan, Tare fa sul serio! A cena con l’agente del polacco, ma un altro dirigente rossonero si oppone! Calciomercato Udinese: la rinascita...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Serie A | Dove vedere Juventus-Bologna; Tabellino partita Juventus vs Bologna; Il paradosso e il rientro chiave: Juve così col Bologna. E Boga vola! In Serie A solo uno fa meglio; Juventus-Bologna, Yildiz in dubbio: si è allenato a parte, Spalletti spera.

Qui Bologna - I convocati di Italiano per il match contro l’Aston VillaPrima di giocare con la Juventus, il Bologna sarà impegnato contro l'Aston Villa in Europa League. Il club rossoblù, tramite una nota ufficiale, ha diramato la lista dei ... tuttojuve.com

Aston Villa-Bologna, i convocati di Italiano: le scelte su Lykogiannis e DallingaAston Villa Bologna - Ultimi preparativi per il Bologna, chiamato all'impresa nel ritorno dei quarti di Europa League: i ... fantamaster.it

Juve-Bologna parte col giallo, dalla svista arbitro a Var e Avar: quella rivolta di Conte e Marotta… - facebook.com facebook

#Juve-Bologna parte col giallo, dalla svista arbitro a Var e Avar: quella rivolta di Conte e Marotta… x.com