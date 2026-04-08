Convocati Bologna per l’Aston Villa l’elenco completo di Italiano | c’è la decisione su Odgaard!

Il Bologna ha annunciato i giocatori convocati per la partita contro l’Aston Villa. L’allenatore ha comunicato la lista ufficiale, che comprende tutti i membri del gruppo disponibile. Nella stessa comunicazione è stata confermata la decisione riguardo alla presenza o meno di Odgaard nell’elenco dei convocati. La partita si avvicina e la scelta finale sarà comunicata prima del calcio d’inizio.

Bayern Monaco, Kim può tornare in Serie A? Il difensore risponde: «Concentrato sul presente, per il futuro dico questo» Giannini allarmato dalla Roma: «Non mi aspettavo un crollo del genere dopo quel pari con la Juve! Mancano cinque titolari per colmare il gap» Milan, Altafini va giù pesante: «Non sono sorpreso dall’uscita dal giro Scudetto. Leao? Vada a giocare altrove.Ecco chi vedrei bene in rossonero» Bologna, Lucumì rivela: «Contro l’Aston Villa non siamo favoriti ma vogliamo superare le aspettative. A volte sbaglio per superficialità, ecco la verità sul mio rinnovo» Bayern Monaco, Kim può tornare in Serie A? Il difensore risponde: «Concentrato sul presente, per il futuro dico questo» Krol rivive il suo amore per Napoli: «Ogni volta che torno vengo inondato da tanti ricordi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Convocati Bologna per l’Aston Villa, l’elenco completo di Italiano: c’è la decisione su Odgaard! Convocati Bologna per il Brann, le scelte di Italiano: l’elenco completo. C’è un assentePio Esposito Inter, la Premier stregata dall’attaccante: Marotta ha un piano per blindarlo! Calciomercato Napoli, addio all’instant team: la... Leggi anche: Convocati Bologna per il Torino, le scelte di Italiano: 3 assenze tra i rossoblù! L’elenco completo Temi più discussi: Bologna, i convocati per la Cremonese: rientrano Pobega e De Silvestri; Cremonese, i convocati per il Bologna: assenti Collocolo, Vardy, Moumbagna e Sanabria; I grigiorossi convocati per Cremonese-Bologna; Cremonese-Bologna, i convocati: dentro un giovane della Primavera. I convocati del Bologna per la sfida all’Aston Villa: la scelta su Joao MarioIl Bologna di Vincenzo Italiano si prepara alla sfida contro l’Aston Villa, valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League ed in programma domani sera a Londra. Di seguito l’elenco dei conv ... msn.com Cremonese, i convocati per il Bologna: la lista di Giampaolo per il match di Serie A, valido per la 31ª giornata 2025/26Cremonese, i convocati per il Bologna: la lista di Giampaolo per il match di Serie A, valido per la 31ª giornata 2025/26 ... calcionews24.com . @Bolognafc1909 | I convocati per la sfida contro l'Aston Villa x.com VIRTUS BOLOGNA IN CAMPO Le Vnere cercano il ritorno alla vittoria: c'è il Bayern Monaco nella sfida dell'ex Carsen Edwards. LIVE: https://www.pianetabasket.com/euroleague/virtus-bologna-vs-bayern-monaco-i-convocati-ed-i-quintetti-diretta-testuale-35 - facebook.com facebook