Il Bologna ha annunciato i calciatori convocati per la partita di ritorno contro l'Aston Villa, in programma domani in Europa League. La lista include un ritorno significativo per l'allenatore, con alcuni giocatori che rientrano dopo assenze recenti. La squadra si prepara a disputare la partita, dopo aver perso 1-3 nella gara di andata contro il club inglese.

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© Calcionews24.com - Convocati Bologna per l’Aston Villa, c’è un ritorno importante per Italiano: la lista completa

IL GIORNO DI BOLOGNA ASTON VILLA || IL DALL’ARA SARÀ UNA BOLGIA || PER LA NOSTRA STORIA

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