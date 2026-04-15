Juve all’angolo super offerta in arrivo per Bremer | i dettagli

La Juventus sta preparando una proposta importante per il difensore brasiliano. La trattativa riguarda un possibile rinnovo o un’operazione di mercato, e le trattative sono in corso. Non si conoscono ancora i dettagli specifici dell’offerta, ma si parla di una mossa decisiva per il futuro del giocatore e della squadra. La situazione è al centro delle discussioni tra i dirigenti del club.

Svolta pazzesca in casa Juve per quel che riguarda il futuro di Gleison Bremer: le ultime sul centrale brasiliano. È sicuramente tra i calciatori più importanti della rosa della Juventus e Luciano Spalletti non ha alcuna intenzione di privarsene, ma la permanenza di Gleison Bremer a Torino al momento non appare per nulla scontata. Il rendimento del centrale brasiliano è leggermente calato quest’anno a causa di qualche acciacco fisico di troppo, ma in ogni caso l’ex Torino resta uno dei migliori interpreti del ruolo. Bremer e David (Ansa) – Calciomercato.it In Inghilterra ci sono diverse squadre pronte a fare follie per il suo cartellino e,...🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juve all’angolo, super offerta in arrivo per Bremer: i dettagli Juve in ansia David e Bremer in dubbio per Como Notizie correlate Ultimissime Juve LIVE: Arthur chiama la Juve, super offerta a Bernardo Silvadi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Addio Juve, offerta di 75 milioni per Thuram: tutti i dettagliColpo di scena in casa Juventus in vista della prossima stagione: Thuram potrebbe lasciare i bianconeri e trasferirsi altrove. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Lega Serie A, Malagò verso la FIGC: l’asse Marotta-De Laurentiis mette all’angolo Milan e Juve; Finché c'è Verde c'è speranza, poi Durmisi: la Juve vola in finale di Coppa Italia Primavera. Chi sfiderà; Roma-Pisa nel segno di Malen, prima tripletta in Serie A: all'Olimpico finisce 3-0, aggancio alla Juve; Perin OUT per Atalanta-Juve: chi è Riccardo Radu, il giovane portiere convocato al suo posto. Juve all’angolo, super offerta in arrivo per Bremer: i dettagliSvolta pazzesca in casa Juve per quel che riguarda il futuro di Gleison Bremer: le ultime sul centrale brasiliano ... calciomercato.it Yildiz è tornato al centro della Juve, Lui fa le scelte giuste: super Kenan, l’analisi SkyYildiz è la fucilata nella notte per dirla alla Spalletti. Basterebbe questo per far capire l'importanza del 10 per la Juventus, ma guardando alle ultime gare lo si nota benissimo sul campo e anche ... tuttosport.com Spalletti e i cinque dubbi per Juve-Bologna: non c’è solo Yildiz da gestire - facebook.com facebook #Biasin loda la #Juve e #Spalletti Ecco perché x.com