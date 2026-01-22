Boxe Kickboxing e Muay Thai | Edenlandia diventa la casa degli sport da combattimento con ' Fight for Naples'

Il PalaEden di Edenlandia ospita la settima edizione di Fight for Naples, l’evento dedicato a boxe, kickboxing e Muay Thai. Sabato 24 gennaio, a partire dalle 16, gli appassionati di sport da combattimento potranno assistere a incontri di alto livello in una struttura storica di Fuorigrotta, che si conferma punto di riferimento per eventi di questo genere nella regione.

Fight for Naples arriva alla settima edizione sabato 24 gennaio dalle ore 16 al PalaEden di Edenlandia, diventata ormai la casa degli sport da combattimento con i numerosi eventi già organizzati nello storico parco di Fuorigrotta. Fight for Naples, evento promosso da Luca Donadio e Gianluca Vorzillo con i patrocini di Federazione Pugilistica italiana e di FederKombat, è dedicato agli sport da ring attraverso discipline che uniscono tecnica, preparazione atletica e grande spettacolarità come la Boxe, K-1 rules kickboxing, Muay Thai nelle categorie dei Dilettanti, Semi Pro e Pro sia maschili e femminili.

