Katie Holmes Joey di Dawson' s Creek ha scritto una lettera d' addio a James Van Der Beek

Katie Holmes ha scritto una lettera per ricordare James Van Der Beek, che è scomparso di recente. La sua voce, quella di Joey di Dawson's Creek, si fa sentire forte in queste righe, un modo per affrontare la perdita e dire addio a un collega e amico. Holmes ha scelto le parole con cura, cercando di esprimere il vuoto lasciato dalla morte di Van Der Beek, che in molti ricordano ancora con affetto.

Quello che sente in questo momento, ora che la consapevolezza della morte di James Van Der Beek inizia a essere metabolizzata come una pesante assenza, Katie Holmes, la Joey Potter di Dawson's Creek, l'ha scritto in una lettera. Il destinatario è lui, il collega e amico con cui ha condiviso l'idimenticabile esperienza della popolare serie tv: "Sono così grata di aver condiviso un pezzo del viaggio di James. Lui è amato. Kimberly, ti vogliamo bene e saremo sempre qui per te e per i tuoi bellissimi bambini", il pensiero rivolto alla moglie e lasciato a corredo del biglietto fotografato in un post.🔗 Leggi su Today.it

La morte di James Van Der Beek ha lasciato tutti senza parole.

Gli attori della serie si sono riuniti per ricordare James Van Der Beek, morto a 48 anni.

James Van Der Beek morto, il ricordo di Katie Holmes: «Abbiamo condiviso risate, vita e avventure»La loro amicizia fu al centro di una delle serie tv più amate dai teenager: Dawson's Creek. E ora, dopo la morte di James Van Der ... msn.com

L’addio di Katie Holmes, Joey in Dawson’s Creek, a James Van Der Beek: Respirare la tua stessa aria è stato sacroIl cast di Dawson’s Creek si stringe attorno alla famiglia di James Van Der Beek, scomparso a 48 anni. Dopo Busy Philipps, arriva lo straziante addio di Katie Holmes: Condividere il set con te è ... fanpage.it

James Van der Beek, morto a 48 anni, è diventato celebre a fine anni Novanta nel ruolo del biondo, riflessivo e affascinante Dawson Leery accanto a colleghe come Michelle Williams e Katie Holmes nella serie che ha incantato una generazione. Holmes dice x.com

Katie Holmes piange la morte dell'amico James Van Der Beek Il messaggio scritto sui social: James Grazie. Condividere uno spazio con la tua immaginazione è sacro — respirare la stessa aria nella terra del far finta e confidare che i cuori di ciascuno siano - facebook.com facebook