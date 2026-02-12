L’addio del cast di Dawson’s Creek a James Van Der Beek il ricordo di Katie Holmes | la promessa sui figli

Il cast di Dawson’s Creek si è riunito per salutare James Van Der Beek, ricordando i momenti condivisi sul set. Katie Holmes ha dedicato un pensiero speciale, parlando dell’affetto e della stima che ancora li unisce. Tra sorrisi e emozioni, hanno ringraziato l’attore per gli anni trascorsi insieme, sottolineando quanto siano stati importanti per tutti. La riunione ha mostrato come le vecchie amicizie possano durare nel tempo, anche dopo tanto tempo e tanta strada fatta.

«Grazie. Condividere spazio con la tua immaginazione è sempre stato qualcosa di sacro: respirare la stessa aria nel territorio della fantasia, fidandoci l’uno dell’altra e sapendo che i nostri cuori erano appagati». Inizia così la lettera che Katie Holmes, co-protagonista della serie tv Dawson’s Creek, ha scritto a James Van Der Beek, scomparso a 48 anni dopo aver combattuto un cancro all’intestino, diagnosticato nella seconda metà del 2023 e reso pubblico solo a novembre 2024. Ma non è la sola ad aver condiviso sui social un ricordo o una foto dell’attore. Tutto il cast gli ha reso omaggio e qualcuno ha anche avviato una raccolta fondi in sostegno alla famiglia.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Dawsons Creek Katie Holmes, Joey di Dawson's Creek, ha scritto una lettera d'addio a James Van Der Beek Katie Holmes ha scritto una lettera per ricordare James Van Der Beek, che è scomparso di recente. “James Van Der Beek era unico e ci mancherà”: il cordoglio del cast di “Dawson’s Creek”. Katie Holmes: “Abbiamo condiviso risate, vita e avventure” La notizia ha colpito tutti gli ex colleghi di James Van Der Beek. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Dawsons Creek Argomenti discussi: È morto James Van Der Beek: addio alla star di Dawson's Creek; Addio a James Van Der Beek: film, serie e vita privata della star di Dawson's Creek. FOTO; Il cast di Dawson's Creek in lutto per la morte di James Van Der Beek; Addio a James Van Der Beek, star di Dawson's Creek - L'Unione Sarda.it. Addio a James Van Der Beek: lo straziante ricordo del cast di Dawson's Creek e la lettera di Katie HolmesKatie Holmes e parte del cast di Dawson's Creek hanno pubblicato sui social il loro ultimo e toccante saluto a James Van Der Beek ... libero.it L’addio del cast di Dawson’s Creek a James Van Der Beek, il ricordo di Katie Holmes: la promessa sui figliL'attore è scomparso a 48 anni dopo aver combattuto un cancro all’intestino, diagnosticato nella seconda metà del 2023 e reso pubblico solo a novembre 2024. I suoi amici e colleghi lo salutano così ... open.online Kesha lo ha ricordato così: con due foto, un abbraccio e un cuore. James Van Der Beek, per milioni di persone l’indimenticabile Dawson, per lei era anche il complice perfetto di un momento leggero e folle: il video di “Blow”, tra unicorni, laser e battute ironiche - facebook.com facebook James Van der Beek, morto a 48 anni, è diventato celebre a fine anni Novanta nel ruolo del biondo, riflessivo e affascinante Dawson Leery accanto a colleghe come Michelle Williams e Katie Holmes nella serie che ha incantato una generazione. Holmes dice x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.