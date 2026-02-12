James Van Der Beek era unico e ci mancherà | il cordoglio del cast di Dawson’s Creek Katie Holmes | Abbiamo condiviso risate vita e avventure

La notizia ha colpito tutti gli ex colleghi di James Van Der Beek. Gli attori della serie tv “Dawson’s Creek” hanno espresso il loro dolore, ricordando l’amico scomparso a 48 anni per un cancro all’intestino. Katie Holmes ha scritto che hanno condiviso risate, vita e avventure, lasciando un vuoto difficile da colmare.

Gli attori della serie tv cult “Dawson’s Creek” hanno espresso il loro cordoglio per l’amico James Van Der Beek, scomparso all’età di 48 anni a causa di un cancro all’intestino. All’attore è stata diagnosticata la malattia nella seconda metà del 2023, ma ha rivelato la notizia solo a novembre 2024. Tra coloro che hanno reagito alla morte di Van Der Beek, anche la sua co-protagonista di Dawson’s Creek, Busy Philipps, che interpretava un compagno di stanza all’università di Joey Potter, interpretato da Katie Holmes. In un post su Instagram, Philipps ha scritto: “James Van Der Beek era uno su un miliardo e ci mancherà per sempre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Gli attori della serie tv “Dawson’s Creek” si stringono intorno alla famiglia di James Van Der Beek, morto a 48 anni per un cancro all’intestino.

