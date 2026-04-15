Joao Fonseca ha iniziato bene al Munich Open 2026, anche se ha ammesso di aver incontrato delle difficoltà nel vincere contro Tabilo in condizioni sfidanti. La partita si è svolta in un contesto di condizioni climatiche avverse, che hanno complicato il rendimento di entrambi i giocatori. Fonseca ha mostrato determinazione, riuscendo comunque a ottenere il risultato desiderato, nonostante le sfide incontrate durante l’incontro.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Joao Fonseca ha trionfato nel suo primo match del Munich Open 2026, sconfiggendo Alejandro Tabilo con un punteggio di 7-6, 6-3. Questo inizio di torneo rappresenta un’ottima prestazione per il giovane brasiliano, che ha saputo adattarsi meglio delle condizioni fredde rispetto al suo avversario. Nonostante le difficoltà iniziali, Fonseca ha trovato il suo ritmo e ha giocato con più libertà man mano che il match progrediva. Dopo il match, Fonseca ha parlato delle condizioni atmosferiche avverse e di come queste lo abbiano influenzato.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Joao Fonseca riconosce le difficoltà nel vincere contro Tabilo in condizioni sfidanti.

Pronostico e quote Alejandro Tabilo – Joao Fonseca, Monaco 14-04-2026Alejandro Tabilo e Joao Fonseca apriranno il programma sul campo centrale con un incontro molto interessante.

Matteo Berrettini sbatte contro il rampante Joao Fonseca e saluta MontecarloSi ferma agli ottavi di finale il cammino di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Montecarlo.

Temi più discussi: Fonseca, molto severo con se stesso: Avrei dovuto farlo meglio; João Fonseca avanza a Monte Carlo e proietta un’evoluzione costante contro i leader del ranking mondiale; Alexander Zverev proietta un confronto contro João Fonseca e sottolinea l’ascesa del brasiliano sulla terra battuta; Carlos Alcaraz commenta il ranking del rovescio di Joao Fonseca e condivide il suo parere.

Joao Fonseca riconosce le difficoltà nel vincere contro Tabilo in condizioni sfidanti.Joao Fonseca ha trionfato nel suo primo match del Munich Open 2026, sconfiggendo Alejandro Tabilo con un punteggio di 7-6, 6-3. Questo inizio di torneo rappresenta un’ottima prestazione per il giovane ... napolipiu.com

Joao Fonseca fa autocritica: Avrei dovuto fare meglio nei punti importanti contro ZverevJoao Fonseca si è giocato le proprie opportunità ieri nei quarti di finale del Masters1000 di Montecarlo. A 19 anni, il brasiliano si è spinto per la ... oasport.it

Joao Fonseca fa autocritica: “Avrei dovuto fare meglio nei punti importanti contro Zverev” - x.com

È andato in scena ai quarti di finale del Masters 1000 di Monte-Carlo il primo scontro diretto tra Alexander Zverev e Joao Fonseca. Una partita avvincente che il tedesco ha risolto solo al terzo set imponendosi con il punteggio di 7-5, ( 3) 6-7, 6-3 in due ore e 40 - facebook.com facebook