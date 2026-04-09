Matteo Berrettini sbatte contro il rampante Joao Fonseca e saluta Montecarlo

Nel torneo di Montecarlo, Matteo Berrettini si è fermato agli ottavi di finale dopo aver perso contro il brasiliano Joao Fonseca. La partita si è conclusa con la vittoria del giocatore sudamericano, che ha così eliminato il tennista italiano dal torneo. Questo risultato segna la fine della partecipazione di Berrettini nella competizione monese, che aveva visto l’azzurro affrontare diverse sfide prima di uscire di scena.

Si ferma agli ottavi di finale il cammino di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Montecarlo. L’azzurro è stato sconfitto dal brasiliano Joao Fonseca (n. 40 del ranking) con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e 15 minuti di gioco. Una partita che, fin dalle prime battute, è apparsa saldamente nelle mani del sudamericano, più abile nella gestione degli scambi e capace di mettere in luce le criticità del rovescio del romano. Berrettini ha provato a gettare il cuore oltre l’ostacolo, ma ha dovuto arrendersi al cospetto di un avversario più completo. Sarà dunque Fonseca ad affrontare nei quarti di finale il vincente della sfida tra il tedesco Alexander Zverev e il belga Zizou Bergs. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Matteo Berrettini sbatte contro il rampante Joao Fonseca e saluta Montecarlo Pronostico e quote Matteo Berrettini – Joao Fonseca, Monte Carlo 09-04-2026Matteo Berrettini e Joao Fonseca apriranno il programma sul Court des Princes alle 11:00 di mattina, un orario che deve piacere all’azzurro visto che... Esordi di Matteo Berrettini ed Elisabetta Cocciaretto a Miami. Lo strano caso di Joao FonsecaSignore e signori, a Miami è in programma una nuova giornata di incontri, anche se il condizionale resta d’obbligo. Temi più discussi: Rabbia Medvedev! Sbatte a terra 7 volte la sua racchetta tra gli olè del pubblico; Berrettini-Buse oggi in tv, ATP Marrakech 2026: orario, programma, streaming; Medvedev, che follia: distrugge la racchetta tra gli olé del pubblico. A fine gara i fischi di Montecarlo; Atp Montecarlo, Berrettini strepitoso: 6-0/6-0 a Medvedev disastroso. Matteo Berrettini sbatte contro Valentin Vacherot e cede nel terzo turno di MiamiLa corsa di Matteo Berrettini si arresta al terzo turno del Masters 1000 di Miami. Sul cemento della Florida, il tennista romano (n. 68 del ranking) è ... oasport.it Matteo Berrettini commenta l’incredibile vittoria contro Medvedev a Montecarlo: Una delle mie migliori partite di sempreSi fa fatico a crederlo. Matteo Berrettini ha sbalordito il mondo del tennis con un risultato che ha travolto il numero 10 del ranking, Daniil Medvedev, ... oasport.it MONTE-CARLO: OUT BERRETTINI Si ferma agli ottavi la corsa di Matteo Berrettini che cade sotto i colpi di un Joao Fonseca in stato di grazia. Il brasiliano si impone con il punteggio di 6-3, 6-2 dimostrando una solidità incredibile per la sua età e spegnen - facebook.com facebook Anche oggi la giornata inizia con Matteo Berrettini L’italiano affronta Joao Fonseca per un posto ai quarti di finale x.com