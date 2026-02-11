La Jesina accarezza la salvezza Vittoria conquistata con il cuore Osimana anemica Fabriano arranca

La Jesina torna a respirare e conquista tre punti importanti contro il Montegranaro. I ragazzi di mister Filippini vincono in casa nell’anticipo della sesta giornata di ritorno e lasciano alle spalle la sconfitta di Fermo. La vittoria arriva con il cuore, e ora il team si avvicina alla salvezza con maggiore fiducia. Osimana invece sembra in crisi, mentre Fabriano fatica a trovare ritmo e risultati.

Torna a sorridere la Jesina che non sbaglia lo scontro salvezza contro il Montegranaro. I leoncelli si prendono i tre punti nell'anticipo della sesta giornata di ritorno del campionato di Eccellenza mettendo alle spalle la batosta di Fermo. Una vittoria conquistata "con tanto cuore e voglia, giocando una gara quasi perfetta a parte una ripartenza concessa all'ultimo minuto del primo tempo - spiega mister Puddu -. Abbiamo fatto bene, tre punti che valgono doppio, anche perché nel primo tempo abbiamo colpito anche un palo". Una Jesina che cercava i tre punti per tornare a muovere la classifica, perché "mentalmente la sconfitta di Fermo non ci ha aiutato.

