L’Osimana ci ha preso gusto Vittoria di gruppo | playoff vicini Jesina e Fabriano punticini d’oro

L’Osimana ha ottenuto due vittorie consecutive, la prima contro il Chiesanuova e la seconda domenica sul campo della Sangiustese. Questi risultati portano la squadra più vicina ai playoff. La Jesina e il Fabriano hanno conquistato punti importanti nelle rispettive partite, contribuendo a mantenere aperte le possibilità di classifica. La stagione procede con continuità e intensità per le squadre coinvolte.

L’ Osimana ci ha preso gusto. Dopo la vittoria contro il Chiesanuova, ecco quella colta domenica sul campo della Sangiustese. A decidere la partita a Villa San Filippo di Monte San Giusto è la coppia Russo-Mafei con un gol per tempo. Con i tre punti i giallorossi si avvicinano ai playoff. "Una vittoria importantissima, voluta, meritata – afferma mister Claudio Labriola -. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, di grande qualità, dove sono venute fuori anche delle belle trame e siamo passati in vantaggio meritatamente. Avevamo la partita in controllo e nel secondo tempo abbiamo subito l’1-1 su un cross un po’ estemporaneo. Una vittoria di gruppo che ci ripaga del lavoro fatto e ci proietta in un finale di stagione importante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’Osimana ci ha preso gusto. "Vittoria di gruppo»: playoff vicini. Jesina e Fabriano, punticini d’oro Articoli correlati Leggi anche: Eccellenza, non vince più nessuno. L’Osimana stenta, Fabriano a picco. Puddu (Jesina): "Ci manca qualcosa» La Jesina accarezza la salvezza. "Vittoria conquistata con il cuore». Osimana anemica, Fabriano arrancaTorna a sorridere la Jesina che non sbaglia lo scontro salvezza contro il Montegranaro. Approfondimenti e contenuti su L'Osimana ci ha preso gusto Vittoria di... Discussioni sull' argomento L’Osimana espugna Monte San Giusto; L’Osimana si sblocca contro il Chiesanuova; Calcio / Juniores Regionale U19 25-26, tabellini e marcatori della 28^ giornata: il Moie Vallesina riapre i giochi; ECCELLENZA. L'Osimana espugna il campo della Sangiustese (1-2). Osimana has gotten a taste for it. A team victory: playoffs are close. Jesina and Fabriano, golden points.Osimana has gotten a taste for it. After the victory against Chiesanuova, here's that Sunday away win against Sangiustese. sport.quotidiano.net Si chiude al 4° set e con la vittoria di Piacenza la nostra Gara 3 - facebook.com facebook Una serata fantastica davanti ai nostri tifosi, questa bella vittoria di tutta la squadra è dedicata a voi!! #CMonEagles @OfficialSSLazio #ForzaLazio #LazioMilan x.com