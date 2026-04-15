Jennifer Aniston ha condiviso recentemente sui social immagini che mostrano come indossare il cappello da pescatore, un accessorio che secondo lei è perfetto per proteggersi dal sole durante le stagioni più calde. Le foto suggeriscono dieci diversi modi per abbinarlo con abiti primaverili ed estivi, offrendo spunti pratici e di stile. L’attrice si mostra mentre sfoggia il cappello in diverse occasioni, evidenziando la versatilità di questo accessorio.

L’accessorio must have per proteggersi dal sole senza rinunciare ad essere glamour? A svelarcelo è nientemeno che Jennifer Aniston, celebrity e regina di stile che negli ultimi scatti postati sul suo profilo Instagram ci regala uno sguardo al look ideale per l’estate e la primavera. Canotta bianca, jeans, sandali, ma soprattutto un cappello da pescatore. Un accessorio che non è solo utile per schermare i raggi del sole, ma può rivelarsi anche il pezzo vincente per rendere speciale qualsiasi outfit. Visualizza questo post su Instagram La buona notizia? Per replicare il look di Jennifer Aniston non serve spendere un patrimonio. Su Amazon infatti si possono trovare tantissime alternative, una più bella dell’altra, a prezzi decisamente low cost.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Jennifer Aniston svela l’accessorio must have che protegge dal sole: il cappello da pescatore. 10 modi per indossarlo già in primavera

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