La primavera 2026 porta con sé la tendenza del foulard, un accessorio che conquista con molteplici varianti di stile. Sono numerosi i modi in cui si può indossare, dal collo alle spalle, e ogni interpretazione permette di valorizzare l’outfit in modo semplice e immediato. La mania del foulard si riflette nelle scelte di chi desidera aggiungere un tocco di originalità al proprio look quotidiano.

In materia di stile a volte basta davvero poco, appena un dettaglio, per distinguersi. Ancor meno per rivoluzionare totalmente le sorti di un look: ce lo insegnano le passerelle di stagione, che hanno riportato sulla vetta dell’ haute couture il foulard in seta trasformando la sua eleganza discreta e senza tempo in avanguardia pura. D’altra parte non è certo la prima volta che la moda spinge a ricalibrare l’importanza di un capo dapprima sottovalutato ma, senza dubbio, quella piccola porzione di stoffa colorata così non l’avevamo mai vista. Come il foulard diventerà la nostra prossima ossessione: ode all’accessorio cult della primavera. Da accessorio, di nome e di fatto, a grande protagonista. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - È foulard mania: i mille e uno modi per indossare l’accessorio cult della primavera 2026

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