In vista della partita decisiva contro il Chelsea, Antonio Conte ha sottolineato l'importanza del rispetto e della concentrazione. La sfida rappresenta un momento cruciale per il Napoli, con la possibilità di qualificarsi ai playoff di Champions League ancora in bilico. La tensione è alta, ma l’approccio rimane sobrio e focalizzato sull’obiettivo, considerando anche i risultati delle concorrenti.

Ultima spiaggia per il Napoli, chiamato domani in casa contro il Chelsea a giocarsi le residue possibilità di accedere ai playoff di Champions League: non sarà sufficiente vincere, dal momento che tanto dipenderà anche dai risultati delle dirette concorrenti ancora in lotta, e di ciò è ben consapevole Antonio Conte, apparso carico nella conferenza stampa della vigilia di un match da dentro o fuori. La replica a Spalletti e Diego Costa. Durante l'intervista, il tecnico ha affrontato vari argomenti, non risparmiando una stoccata a Luciano Spalletti e Diego Costa, per via del contenuto di alcune dichiarazioni da loro rilasciate negli scorsi giorni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Conte attacca Spalletti: "Ha mancato di rispetto, deve stare attento quando parla"

Approfondimenti su Conte Spalletti

In vista dell'incontro di Champions League tra Napoli e Chelsea, Antonio Conte ha commentato le dichiarazioni di Spalletti, sottolineando l'importanza del rispetto e della corretta comunicazione.

In questa conferenza stampa, Antonio Conte commenta le recenti dichiarazioni di Luciano Spalletti, sottolineando l'importanza del rispetto tra allenatori e analizzando le tensioni tra le due squadre.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

CONTE VS SPALLETTI: È GIÀ SFIDA SCUDETTO #juventus #napoli #seriea #conte #spalletti

Ultime notizie su Conte Spalletti

Argomenti discussi: Spalletti contro Conte, una sfida... quasi inedita: fin qui 1-0 per il tecnico azzurro; Spalletti: 'En Nesyri saltato? In attacco c'è anche McKennie'; Juventus-Napoli, Spalletti nel post partita: Vittoria importante contro una grande squadra; Juve-Napoli, show bianconero allo Stadium: tris a Conte. Tutte le dichiarazioni.

Conte attacca Spalletti: Noi ex campioni d’Italia? Frase infelice, porti rispetto. Ecco cosa è accadutoAntonio Conte contro Luciano Spalletti, la sconfitta dell'Allianz Stadium continua a tenere banco a Napoli. In conferenza stampa alla vigilia della sfida di ... lapresse.it

Conte attacca Spalletti: Porti rispetto quando parla del Napoli, ha detto una frase infeliceE' un Antonio Conte infuocato quello che ha preso parte in conferenza stampa prima del match contro il Chelsea. Al mister salentino viene riportata una frase di Spalletti, che avrebbe detto al termine ... internapoli.it

#Conte attacca #Spalletti: "Ha detto che siamo gli ex Campioni Frase infelice...magari deve stare un po' più attento quando parla" x.com

Fabrizio #Biasin attacca #Conte dopo la sconfitta contro la Juventus - facebook.com facebook