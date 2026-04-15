Il vicepresidente degli Stati Uniti ha rivolto un avvertimento al Papa riguardo alle sue dichiarazioni su questioni teologiche, invitandolo a prestare attenzione quando si esprime su tali temi. Nel corso di un intervento pubblico, ha affermato di apprezzare le opinioni del Papa su temi come immigrazione, aborto e questioni di guerra e pace, sottolineando che tali commenti contribuiscono a stimolare un confronto pubblico.

“Mi piace anche quando c’è disaccordo. Mi piace quando il Papa commenta questioni di immigrazione, mi piace quando il Papa parla di aborto, mi piace quando il Papa affronta temi di guerra e pace, perché penso che, quantomeno, inviti a una conversazione. Ci sono certamente cose che il Papa ha detto negli ultimi mesi con cui non sono d’accordo “. Lo ha detto il vicepresidente americano JD Vance durante un’intervista con Turning Point Usa in Georgia, come riporta la Cnn. “Da un lato, ancora una volta, mi piace che il Papa sia un sostenitore della pace. Penso che questo sia certamente uno dei suoi ruoli”, ha detto Vance. “Dall’altro, come si può...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il vicepresidente Usa Vance avverte il Papa: “Faccia attenzione quando parla di questioni teologiche”

Notizie correlate

Usa-Papa, Trump non si scusa. Vance: pensi a questioni moraliProseguono le polemiche per le insensate parole utilizzate da Donald Trump nei confronti di Papa Leone.

Iran, Pakistan propone secondo round colloqui con gli Usa. Vance: “Il Papa si attenga a questioni morali” – la direttaIl Pakistan ha proposto di ospitare un secondo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran a Islamabad nei prossimi giorni, prima della fine del cessate...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Il vicepresidente USA Vance in Ungheria per sostenere Orbán in vista delle elezioni; Unghieria, JD Vance in visita prima delle elezioni del 12 aprile; La missione di Vance in Ungheria, un assist per Orbán alle urne; Vance in Ungheria da Orban. Botta e risposta con Ue.

Il vicepresidente americano Vance critica Papa Leone XIV: Attento quando parla di teologia, il video fa discutereIl vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, torna a far discutere, intrecciando politica estera, religione e dinamiche interne al Partito Repubblicano. Durante un evento di Turning Point USA in Geo ... tg.la7.it

Falliti i negoziati tra Usa e Iran, Vance lascia il Pakistan: Non c'è accordo, richieste irragionevoliFallito il primo round di negoziati tra Usa e Iran in Pakistan, JD Vance annuncia che non c'è un accordo e torna negli Stati Uniti ... virgilio.it

Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance è stato contestato martedì 14 aprile durante un evento di Turning Point Usa, dove ha affermato che Papa Leone dovrebbe "fare attenzione quando parla di questioni teologiche". Le osservazioni del vicepresidente so - facebook.com facebook

Vance attacca Leone: "Dio non usa la spada, dice. Gli americani contro i nazisti non l'hanno usata" - la Repubblica x.com