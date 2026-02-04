Perugia al Morlacchi Gli Aristogatti raccontano la musica al ritmo del jazz
Questa sera al Teatro Morlacchi di Perugia torna lo spettacolo “Gli Aristogatti – al ritmo del jazz”. L’Orchestra Nuovaklassica porta in scena un concerto che unisce musica dal vivo, narrazione teatrale e jazz, con l’obiettivo di coinvolgere anche i più giovani nell’ascolto consapevole. L’evento, in programma martedì 10, promette di mescolare divertimento e cultura, rendendo il jazz accessibile a tutti.
Musica dal vivo, narrazione teatrale e linguaggio jazz per avvicinare il pubblico più giovane – e non solo – all’ascolto consapevole: torna al Teatro Morlacchi la formula del racconto in musica dell’Orchestra Nuovaklassica con “Gli Aristogatti – al ritmo del jazz”, in programma martedì 10.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Approfondimenti su Perugia Morlacchi
"Percuotendo. In cadenza": Giovanni Lindo Ferretti al Morlacchi di Perugia
Al Verdi un racconto a ritmo di jazz per ricostruire gli anni della “radio americana” di Gorizia
Al Teatro Verdi di Pordenone si terrà una rappresentazione musicale dell’Accademia Musicale Naonis, dedicata agli anni della “radio americana” di Gorizia.
Ultime notizie su Perugia Morlacchi
Argomenti discussi: Valerio Mastandrea in scena al Morlacchi con Migliore; Una vita da Casanova edito da Solfanelli in scena al Morlacchi di Perugia; Teatro Stabile dell'Umbria, stagione 2025/26; Valerio Mastandrea torna al Morlacchi con Migliore di Mattia Torre.
Migliore, Valerio Mastandrea porta in scena uno dei monologhi teatrali più celebri di Mattia TorreLa Stagione 25/26 del Teatro Morlacchi di Perugia presenta lo spettacolo Migliore, uno dei monologhi teatrali più celebri di Mattia Torre, pensato e scritto tra il 2004 e il 2005 appositamente per Val ... umbria24.it
Luca De Filippo, a dieci anni dalla morte torna il suo ultimo spettacolo. Al Morlacchi Non ti pagoA dieci anni dalla scomparsa di Luca De Filippo, torna sulle scene italiane l’ultimo spettacolo da lui diretto Non ti pago, una delle opere più brillanti di Eduardo, definita dallo stesso drammaturgo ... perugiatoday.it
Inaugurazione del nuovo Anno Accademico del Conservatorio Morlacchi Di Perugia "con la presentazione del volume sulla storia dell’istituzione e il concerto dell’Orchestra del Conservatorio. Annunciate anche le prime anticipazioni sul progetto di ricerca PRI - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.