Javier Martinez conquista in una nuova versione | cosa ha fatto l’ex gieffino

Javier Martinez torna al centro dell’attenzione a oltre un anno dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello, dove è arrivato in semifinale prima di essere eliminato. Recentemente, l’ex gieffino ha partecipato a un evento pubblico, suscitando interesse tra i media. La sua presenza ha attirato l’attenzione di fotografi e spettatori, che hanno seguito con attenzione ogni suo movimento. Fino ad ora, non sono state rese note ulteriori azioni o dichiarazioni ufficiali da parte sua.

Javier Martinez continua a far parlare di sé a distanza di più di un anno dal suo ingresso nella casa del Grande fratello dov'è arrivato in semifinale prima di essere eliminato. L'uomo ha dimostrato di non essere solo un'ottimo giocatore di pallavolo ma ha conquistato anche in un'altra versione. Il 31enne di Cordoba ha ottenuto un grande successo come modello. L'ex gieffino è stato annunciato come volto della nuova collezione di Valerio 1966, un brand di abbigliamento made in Italy. Nelle foto postate dal marchio si vede Javier Martinez indossare un due pezzi marrone chiaro abbinato ad una camicia blu e un fazzoletto variopinto.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Javier Martinez conquista in una nuova versione: cosa ha fatto l’ex gieffino Notizie correlate Javier Martinez firma l’impresa: cosa ha fatto l’ex gieffinoJavier Martinez continua a far parlare di sé a distanza di parecchi mesi dalla partecipazione al Grande fratello. Javier Martinez e quel risultato strabiliante: cosa ha fatto l’ex gieffinoJavier Martinez continua a far parlare di sé in seguito alla sua partecipazione al Grande fratello. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Helena Prestes conquista l’Italia: nuovo successo per l’ex gieffina; Helena Prestes conquista l’Italia | nuovo successo per l’ex gieffina. Javier Martinez, weekend a due facce: sconfitta in campo e viaggio d'amore con HelenaDopo il pesante KO con la sua squadra di pallavolo, Javier si è messo in viaggio verso una destinazione ancora sconosciuta ... it.blastingnews.com Helena e Javier, la foto rubata di Mariano Martinez conquista i fan: 'Dolcezza unica'Il padre di Javier ha postato uno scatto inedito della coppia e lo ha accompagnato con parole che sono arrivate al cuore di tutti ... it.blastingnews.com Javier Martinez sembra nato per stare davanti all’obiettivo. Fisico scolpito, sguardo magnetico ed eleganza naturale: il mix perfetto per il mondo della moda Di recente è volto di una campagna pubblicitaria per il brand Valerio 1966. Pare proprio che a facebook