L'italiana Jasmine Paolini si è fermata al terzo turno degli Australian Open 2026, perdendo in due set contro Jovic. La sua partecipazione al torneo si conclude prima delle fasi finali, segnando un passo importante nel suo percorso stagionale.

Roma, 23 gennaio 2026 – Si ferma al terzo turno il cammino di Jasmine Paolini agli Australian Open 2026. La leader del tennis azzurro, n.7 al mondo, è stata eliminata dalla giovane promessa americana Iva Jovic in due set con il punteggio di 6-2 7-6 in un'ora e undici minuti di gioco. Partita senza storia dominata dalla californiana, che ha sfruttato anche un malessere fisico della toscana, colpita da problemi intestinali probabilmente dovuti a difficoltà di digestione, per volare agli ottavi di finale. Nel prossimo turno la diciottenne statunitense (n. 29 nel ranking) affronterà la kazaka Yulia Putintseva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Australian Open: Jasmine Paolini eliminata, ko in due set da Jovic

