Corrado Barazzutti, ex tennista e numero 7 al mondo, ha commentato la vittoria di Jannik Sinner su Carlos Alcaraz, sottolineando che il giovane italiano ha superato lo spagnolo anche sulla terra battuta. Barazzutti ha affermato che Sinner dimostra di essere pronto a giocare un colpo in più rispetto all’avversario, e ha aggiunto che a Roma potrebbe fare un regalo agli italiani. La partita tra Sinner e Alcaraz si è svolta recentemente, con Sinner che ha ottenuto la vittoria.

A Montecarlo giocò la finale nel 1977, inchinandosi a un certo Bjorn Borg. Corrado Barazzutti è stato un mago della terra rossa quando la superficie era frequentata da professori universitari come l‘Orso svedese. E dunque, dal suo osservatorio privilegiato, può analizzare con ammirazione l’impresa di Sinner nel Principato, un incanto sul rosso. Corrado, è sorpreso dal fenomenale cammino di Sinner a Montecarlo con appena cinque giorni di adattamento alla terra? "Sarei sorpreso se non conoscessi le qualità di Jannik. Secondo me, nei suoi confronti non valgono le distinzioni: è forte in egual misura su tutte le superfici. Semmai, più che una questione tecnica, può darsi che un po’ contino, soprattutto dal punto di vista mentale, le sensazioni e le inclinazioni personali".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Corrado Barazzutti: "Sinner ha superato Alcaraz anche sulla terra. A Roma farà un regalo agli italiani"

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