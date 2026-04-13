Al festival musicale Coachella, Kendall Jenner e Jacob Elordi sono stati fotografati mentre si trovavano nello stesso evento, suscitando curiosità tra i presenti. Le immagini mostrano i due in atteggiamenti ravvicinati, senza conferme ufficiali sulla natura del loro rapporto. La loro presenza contemporanea al festival ha attirato l’attenzione dei media e dei fan, alimentando speculazioni sulla loro eventuale frequentazione.

Kendall Jenner e Jacob Elordi sono stati avvistati insieme durante il prestigioso festival musicale Coachella, alimentando indiscrezioni su una possibile frequentazione tra le due star. I due si sono mossi tra la folla del celebre evento californiano mostrando una complicità che ha immediatamente attirato l’attenzione dei presenti. Dinamiche di un incontro discreto tra le luci del festival. Lontano dai riflettori più accecanti, Kendall Jenner e Jacob Elordi hanno trascorso del tempo all’interno di uno dei momenti più esclusivi della manifestazione. Sebbene non siano stati registrati gesti espliciti che confermino un legame sentimentale, chi ha assistito alla scena riferisce di un clima di naturale sintonia tra i due protagonisti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Coachella sotto shock: Kendall Jenner e Jacob Elordi, scintille tra le star

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