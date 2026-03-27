Anne Hathaway in fuga dai dinosauri | che cosa sappiamo sul nuovo thriller di JJ Abrams

Una nuova produzione di J.J. Abrams porta sullo schermo un thriller ambientato in una periferia dove si verificano strani movimenti e la presenza di dinosauri in fuga. Il film, intitolato

Misteriosi 'spostamenti', dinosauri in fuga e stranezze di periferia nel thriller La fine di Oak Street, prodotto da J.J. Abrams e diretto dal regista di It follows. Preceduto da un misterioso teaser e da un ancor più misterioso cambio di titolo, il nuovo thriller prodotto da J.J. Abrams presenta numerosi motivi di interesse. In primis la presenza di due star di primo piano come Anne Hathaway e Ewan McGregor, la collaborazione tra Abrams e il regista di It Follows David Robert Mitchell, e l'improvvisa apparizione di un dinosauro nell'intrigante teaser. La fine di Oak Street, precedentemente intitolato Flowervale Street, il film sarà al cinema dal 12 agosto distribuito da Warner Bros. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Anne Hathaway in fuga dai dinosauri: che cosa sappiamo sul nuovo thriller di J.J. Abrams

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