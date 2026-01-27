Cani abbandonati Il grido d’allarme | troppa leggerezza

Nel 2025, sono stati registrati 193 cani e 136 gatti in ingresso nel canile rifugio della Lega del cane di Segrate. Questi numeri evidenziano l’importanza di un’attenzione costante al benessere degli animali e alla prevenzione dell’abbandono. È fondamentale promuovere comportamenti responsabili per ridurre il numero di animali lasciati senza cura.

Sono 193 i cani e 136 i gatti in ingresso nel 2025, ecco il report finale del canile rifugio della Lega del cane di Segrate. A corredo, il grido di dolore degli operatori: "Cani in arrivo dai canali più disparati, compresi quelli dell'illegalità. Noi non più punto di transito per randagi ma presidio di emergenza sociale. C'è un sistema che sta saltando. Prime vittime, gli animali". Dito puntato su cessioni "leggere", irresponsabilità, gestione incompetente di razze difficoltose. E sull'ingresso in rifugio di troppi animali sequestrati a soggetti "già noti, senza mezzi e regole, spesso legati a malaffare o malavita.

