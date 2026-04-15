Italtel e Quantum Bridge Technologies | soluzioni per la protezione delle comunicazioni nel

Italtel, azienda italiana specializzata in infrastrutture di rete, ha annunciato una collaborazione con Quantum Bridge Technologies. L’obiettivo è sviluppare soluzioni per la protezione delle comunicazioni. La partnership si concentra su tecnologie avanzate per garantire la sicurezza delle reti e delle comunicazioni aziendali. Le nuove iniziative puntano a rafforzare le difese contro le minacce informatiche e migliorare la gestione dei dati sensibili. La notizia riguarda un passo importante nel settore delle telecomunicazioni e della sicurezza digitale.

AGI - Italtel, system integrator italiano con esperienza nelle infrastrutture di rete e nella cybersecurity, annuncia una partnership strategica con Quantum Bridge Technologies, azienda canadese specializzata in sicurezza e comunicazione quantistica, con l’obiettivo di portare sul mercato soluzioni per la protezione delle comunicazioni dalle minacce legate all’evoluzione del calcolo quantistico e supportare aziende e istituzioni nell’evoluzione dei propri modelli di sicurezza. L’evoluzione del calcolo quantistico renderà progressivamente inadeguati gli attuali sistemi di protezione delle comunicazioni e dei dati, rendendo necessario adottare soluzioni di sicurezza post-quantistica.🔗 Leggi su Agi.it

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Temi più discussi: Reti e sicurezza post quantum, alleanza Italtel-QBT; Sicurezza nell’era dei quanti: Italtel e Quantum Bridge siglano un’alleanza strategica tra Italia e Canada; Cibersecurity, intesa Italtel e Quantum Bridge su minacce quantistiche.

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