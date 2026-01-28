Elicottero ultraleggero si schianta nel campo volo morto ex manager Italtel

Un elicottero ultraleggero si è schiantato nel campo volo nel beneventano, causando la morte di un ex manager di Italtel. L’incidente è avvenuto ieri, martedì 27 gennaio, e la notizia ha già fatto il giro anche nel casertano. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per l’uomo non c’era più niente da fare. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire.

Pasquale Esposito senza scampo nella tragedia avvenuta nel beneventano. Grave il pilota L’eco della tragedia avvenuta nel beneventano, dove un elicottero ultraleggero è precipitato nella giornata di ieri (martedì 27 gennaio), raggiunge anche il casertano. La vittima Pasquale Esposito, 76 anni di Airola, per 20 anni è stato direttore dello stabilimento Italtel di Santa Maria Capua Vetere. Il dramma nel pomeriggio all’interno del campo volo in località Olivola, a circa cinque chilometri dal capoluogo sannita. L’impatto, su cui sono in corso accertamenti, è avvenuto mentre il velivolo era in fase d’atterraggio.🔗 Leggi su Casertanews.it

Approfondimenti su Italtel Manager

Un incidente a Benevento, vicino a Olivola, ha coinvolto un elicottero ultraleggero, causando un morto e un ferito grave.

Un elicottero ultraleggero si è schiantato ieri pomeriggio a Benevento, in contrada Olivola.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Italtel Manager

Argomenti discussi: Benevento, si schianta elicottero ultraleggero: un morto e un ferito grave; Benevento, precipita elicottero ultraleggero: un morto e un ferito in gravi condizioni; Benevento, precipita elicottero ultraleggero: morto un imprenditore, ferito gravemente il pilota; Benevento, precipita elicottero ultraleggero: morto imprenditore, grave il pilota.

Elicottero si schianta nel campo dell’Aeroclub, la corsa in ospedale della moglie del pilota«Sono in auto, sono partita da Salerno e sto correndo all'ospedale di Benevento perché ho saputo dell'incidente che ha coinvolto mio marito». Così Anna ... ilmattino.it

Benevento, si schianta elicottero ultraleggero: un morto e un ferito graveBenevento - Un morto ed un ferito in gravissime condizioni in contrada Olivola, dove un elicottero ultraleggero è precipitato al suolo e ha preso fuoco. irpinianews.it

Tragedia nel pomeriggio di ieri alla periferia di Benevento, dove un elicottero ultraleggero è precipitato all’interno del campo di volo dell’Aeroclub, in contrada Olivola, a circa cinque chilometri dal capoluogo sannita. Il bilancio è drammatico: una persona ha pe - facebook.com facebook

Un elicottero ultraleggero è precipitato questo pomeriggio in contrada Olivola, nella zona del campo di aviazione di Benevento: a bordo c'erano due persone, una è morta e l'altra è stata ricoverata in ospedale in condizioni molto gravi. Non si conoscono anc x.com